Articolo »

04 giugno 2023

04 giugno 2023 Casale Monferrato

Calcio Playoff: Pastorfrigor Stay col Villafranca, fuori casa anche Moncalvo e Villanova Domenica di spareggi

di r.m.

Parte la seconda fase dei playoff e scende in campo (ore 16) la Pastorfrigor Stay che a Villanova d'Asti incontra nella semifinale di Promozione i torinesi del Villafranca Piemonte. Essendo terminate entrambe le formazioni al secondo posto in campionato, per determinare la vincente in caso di parità verranno disputati i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Domenica di spareggi anche per Moncalvo e Villanova: gli aleramici giocano la prima partita del Quadrangolare che porta le prime due classificate alla promozione in Prima, per quanto riguarda invece i Viola gara da dentro o fuori a Villata contro il Canadà che dalla sua avrà due risultati s disposizione per passare il turno.

In campo nel week anche le giovanili per il terzo turno di playoff che porta le migliori ai Regionali, sabato invece impegnate per la Coppa Piemonte Under 19 Crescentinese, Lg Trino e Valenzana Mado.