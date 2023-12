Articolo »

Il Rainbow Team a Roma al Galà per i cento anni della Federazione Italiana Motonautica

Oleg Bocca del Rainbow Team a Roma tra il papà Fabrizio e la mamma Elisa

di r.m.

La Federazione Italiana Motonautica ha compiuto cento anni (1923-2023) e ha festeggiato l’importante traguardo nel Galà organizzato nel Salone d’Onore del Coni all’interno del Foro Italico a Roma - presieduto, tra gli altri, dal presidente Giovanni Malagò - al quale ha preso parte anche il Rainbow Team, domenica 17 novembre. Durante questo secolo, la scuderia di Casale Monferrato ha scritto importanti pagine nella storia della motonautica italiana e internazionale, prima con Fabrizio Bocca, campione del Mondo di F1 H2O nel 1992, e ora a livello giovanile con i numerosi giovani pioti dell’academy e Oleg Bocca, campione nazionale di GT30 nel 2023.

Il driver piemontese, presente alla cerimonia con il padre ex campione e la madre Elisa Manzetta Bocca, team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team, è stato premiato proprio per il titolo conquistato - il secondo in carriera - nella massima categoria giovanile nella stagione appena conclusa, insieme agli altri piloti italiani risultati campioni nel 2023.

«Per noi è stato un onore partecipare a un evento sportivo e istituzionale così importante - spiegano Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta - I cento anni della Federazione sono un traguardo incredibile, e noi siamo orgogliosi di far parte di questa gloriosa epopea di un movimento che continuiamo a promuovere in tutto il Paese con la volontà di continuare a farlo negli anni a venire, ricordando i successi del passato ma puntando a promuovere i traguardi del presente raggiunti dai nostri giovani driver, che si candidano a occupare un ruolo di rilievo anche in futuro».