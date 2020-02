Articolo »

Sport

15 febbraio 2020

15 febbraio 2020 Casale Monferrato

Calcio dilettanti Calcio, il Casale ospita il Ghivizzano. Luese e Stay difendono il primato Il weekend calcistico propone una delicata sfida casalinga per il Trino impegnato col Rivoli, mentre in Prima Stay O Party difendono il primato contro Solero e Orizzonti Utd

di r.m.

Posizionato ancora il terza posizione dopo il buon pari ottenuto a Lucca, il Casale ospita una formazione di bassa classifica come il Ghivizzano ma non per questo i nerostellati si troveranno di fronte un avversario arrendevole. Mister Buglio dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa ad eccezione del figlio Angelo e si aspetta una conferma della bella prestazione sul campo delle seconda.

Per il resto il week end calcistico propone una delicata sfida casalinga per il Trino impegnato col Rivoli, in Prima Stay O Party difendono il primato contro Solero e Orizzonti Utd mentre in Seconda Pastorfrigor che Fortitudo cercano di confermare il loro periodo positivo

Le gare in programma:

Casale-Ghivizzano

Trino-Rivoli

Valenzana Mado-Gaviese

Stay O Party-Orizzonti Utd

Pro Palazzolo-La Chivasso

Torri Biellesi-Junior Pontestura

Luese-Solero

Calliano-San Giuliano Nuovo

Pozzolese-Fulvius

Sexadium-Monferrato

Marentinese-Pastorfrigor

Fortitudo FO-Casalcermelli

Caresana-San Rocco

Livorno Ferraris-Tridinum

Piemonte Sport-Villanova

Castelnuovo D.B.-Mirabello



