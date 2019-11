Articolo »

24 novembre 2019 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Ovest La JC Novipiù in canotta nerostellata al "PalaFerraris" contro Scafati Nella sfida di campionato contro i campani di coach Perdichizzi e dell'ex "Aka" Fall, la Junior, capolista del campionato, rende omaggio ai 110 anni di storia del Casale FBC

di Paolo Zavattaro

Conclusa con un bilancio di una vittoria (a Capo d'Orlando) e una sconfitta (a Trapani) la doppia trasferta in Sicilia, la JC Novipiù torna in campo domenica 24 novembre al PalaFerraris per affrontare, alle ore 18, la Givova Scafati, terzultima in classifica con 6 punti. I rossoblù di coach Mattia Ferrari guidano invece la classifica del Girone Ovest di Serie A2 a quota 14 a pari punti con la Edilnol Biella.

Così coach Ferrari presenta l'incontro con i campani: «Considero Scafati, per la qualità dei singoli, una delle migliori squadre del campionato. Ha una coppia di americani di talento e che conosce bene il nostro campionato, ha un gruppo di italiani che hanno ormai grande esperienza in Serie A2 e ha uno degli allenatori più vincenti di tutto il panorama di A2. La partita, quindi, sarà difficilissima, anche per composizione e tipologia della squadra».

Questo, invece, il commento di capitan Niccolò Martinoni: «Essendo la terza partita in una settimana, sarà sicuramente difficile, soprattutto perché affrontiamo una squadra come Scafati che, nonostante la sua attuale posizione in classifica, ha una squadra di grande talento: due americani di assoluto livello insieme a un gruppo di italiani molto buono. Starà a noi portare quanto di buono fatto a Capo d’Orlando e soprattutto far valere ancora una volta il fattore campo».

Tutto il roster della Novipiù è a disposizione.

L’incontro sarà arbitrato dalla terna formata da Gagliardi, Rudellat e Lupelli. Ex della sfida il lungo di Scafati "Aka" Fall.

La JC Novipiù scenderà in campo con una speciale e inedita divisa nerostellata per rendere omaggio ai 110 anni di fondazione del Casale FBC, che sarà presente alla partita e che nell'intervallo sfilerà in campo con una rappresentanza delle squadre del suo settore giovanile.

- Nella foto (JC NOvipiù) i giocatori rossoblù dopo la vittoria contro l'Orlandina Capo d'Orlando