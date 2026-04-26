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26 aprile 2026

26 aprile 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica, in casa, ultima gara di regular season per la Novipiù Alle ore 18 i rossoblu incrociano l'Infodrive Capo d'Orlando in una partita ininfluente per la classifica. Nel primo weekend di maggio, poi, inizierà il play-out per la salvezza

Mike D'Ambrosio Angelillo (foto Mattia Froio)

di Paolo Zavattaro

Ultimo impegno di regular season per la Novipiù Monferrato Basket che domenica 26 aprile alle ore 18 (tutti gli incontri della giornata si giocano in contemporanea) affronterà al “PalaEnergica Paolo Ferraris” la Infodrive Capo d’Orlando. Una gara del tutto ininfluente per la classifica dei casalesi, già certi di prendere parte ai play-out di maggio e in attesa di conoscere (domenica sera) l’avversario della prima serie nella quale cercheranno in ogni modo di conquistare, prima possibile, la permanenza in categoria. Contro i siciliani, decimi in classifica con un record di 19 vinte e 16 perse, la squadra di coach Corbani cercherà di “gestire” il minutaggio di alcuni giocatori non al meglio della condizione per acciacchi vari e, al tempo stesso, agevolare il “rodaggio” di Giulietti (in campo domenica scorsa a Vicenza per circa 15’) e l’inserimento del lungo D’Ambrosio Angelillo, che sul parquet veneto ha finalmente trovato l’esordio stagionale dopo il lungo percorso riabilitativo al ginocchio e i primi punti in campionato. Nonostante i numerosi infortuni dell’ultimo periodo, nel finale di regular season la Novipiù ha dato ottimi segnali con cinque vittorie nelle ultime sette partite disputate, conquistate quasi tutte contro avversarie che occupano un piazzamento di classifica migliore. A Vicenza i rossoblu hanno dovuto far fronte all’assenza di Zanzottera, a riposo precauzionale per una botta al ginocchio subìta nell’infrasettimanale contro Lumezzane, e anche capitan Martinoni è rimasto a lungo in panchina per un leggero affaticamento. Senza due cardini della squadra e con rotazioni cortissime, i monferrini hanno cercato di tenere testa ai veneti ma, come ha ammesso coach Corbani nel dopo-partita, in questa occasione la squadra non era sufficientemente competitiva per cercare di cambiare il corso della partita.

Domenica, contro i “Paladini” di coach Bolignano, dovrebbero essere regolarmente a disposizione sia Martinoni che Zanzottera, il cui impiego sul parquet verrà valutato dallo staff tecnico anche a seconda dell’andamento della partita. In forte dubbio la presenza del giovanissimo Quaroni, che ha rimediato un botta lunedì nella gara della Fase Nazionale Under 19 con Campus Monferrato contro Empoli. Prima gara in casa per Mike D’Ambrosio, alla ricerca della condizione migliore e dell’intesa in campo con i compagni; la sua presenza amplierà le rotazioni e le soluzioni tecniche nelle delicate sfide della post-season.

La partita di domenica contro l’Infodrive Capo d’Orlando, arbitrata dalla terna formata da Riccardo Spinello di Saronno (VA), Roberto Fusari di San Martino Siccomario (PV) e Jacopo Spinelli di Cantù (CO), verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.