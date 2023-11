Articolo »

04 novembre 2023

04 novembre 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Domenica a Torino un match difficile per la Novipiù di coach Di Bella

Tommaso Fantoma in azione (foto Maurizio Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Il trittico di fuoco ravvicinato di tre partite in otto giorni si concluderà domenica 5 novembre alle ore 18 al “Pala Gianni Asti” di Torino dove la Novipiù Monferrato Basket disputerà il Derby del Piemonte contro la Reale Mutua di coach Franco Ciani che in classifica segue con due punti di distacco la coppia di vertice Cantù-Trapani. Squadra di alta classifica, quella subalpina, che vuole subito ripartire dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale di Ognissanti sul campo dei brianzoli. Le due piemontesi si sono giù affrontate a metà settembre in Supercoppa con vittoria di misura dei torinesi per 82-85 su una Novipiù che anche in quella occasione vendette cara la pelle fino alla fine. La squadra di coach Fabio Di Bella arriva a questa sfida dopo la battaglia di Treviglio e l’intesa e dispendiosa sfida casalinga contro la JuVi Cremona, due gare che hanno visto soccombere i rossoblu anche per le rotazioni ridottissime a causa degli infortuni di Martinoni e Fabi. Anche a Torino non ci saranno il capitano e l'argentino che, se tutto procederà per il meglio, puntano a rientrare per il decisivo scontro diretto del 12 novembre in casa contro Latina, che ha conquistato la sua prima vittoria in campionato nel derby laziale con la Luiss Roma. Quella contro i puntini, per la Novipiù, sarà una sfida da vincere a ogni costo.

La Reale Mutua Torino dell'ex coach juniorino Franco Ciani ha confermato l'ossatura della squadra che nella scorsa stagione raggiunse la finale playoff. I gialloblu possono contare su una coppia di play molto affidabili come Vencato e Schina; confermata anche la guardia Pepe che entra dalla panchina. La coppia di americani è composta dalla guardia Kennedy che sta producendo 14.1 punti a partita e dall'ala Thomas, 15.1 punti e 6.1 rimbalzi a partita. A ccompletare il quintetto sono capitan De Vico e il lungo Cusin, ex azzurro, tornato sotto la Mole in estate. Chiudono il roster i due ex rossoblu Ghirlanda e Fea. Non sarà della partita Federico Poser, “out" per un problema all'adduttore. Con 5 vittorie su 7 partite disputate la squadra di Ciani si sta confermando ai vertici del campionato. Il derby del “Pala Gianni Asti” per i casalesi si annuncia pertanto con un elevato coefficiente di difficoltà.

Così l’assistente allenatore rossoblu Stefano Cova presenta il match: «Arriviamo da una gara nella quale, nonostante le rotazioni ridotte, i ragazzi hanno dato tutto e siamo riusciti a rimanere in partita fino alla fine quando sono venute a mancare un po’ le energie, ma era fisiologico. Torino è una delle migliori squadre del campionato, allenata molto bene da coach Ciani. Una squadra estremamente fisica che ha tante armi tattiche, con giocatori di grande esperienza come Cusin, una coppia di americani composta da Kennedy e Thomas che sta giocando molto bene ed è l’ago della bilancia. Poi Vencato, che sa giocare spalle a canestro e Schina, che sa mettere un’energia pazzesca. De Vico può aprire il campo e sa trovare soluzioni uno contro uno. Sarà una partita durissima ma noi, con le forze che abbiamo, proveremo a combattere fino alla fine».

Queste invece le parole del coach di Torino, Franco Ciani: «È stata una settimana dai ritmi intensi, con il susseguirsi di impegni importanti che comportano una gestione attenta delle energie e delle risorse. Domenica ci aspetta un incontro molto complesso dal punto di vista tattico, contro una squadra che nel corso delle settimane è cresciuta molto sotto questo aspetto, ha vinto due partite delle ultime quattro e ha fatto soffrire anche avversari importanti. Casale ha un sistema difensivo particolare contro il quale è molto difficile sviluppare il gioco offensivo. Servirà una partita di ritmo e di grande attenzione».

La partita, arbitrata dalla terna composta da Miniati, Ferretti e Di Martino, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social di Monferrato Basket.