Articolo »

Sport

16 dicembre 2023

16 dicembre 2023 Casale Monferrato

Karate Serie A Matteo Skilja e Mattia Burzotta a Venezia nella Youth League W.K.F.

Nella foto Mattia Burzotta e Matteo Skilja della Na Ka Ryu

di p.z.

L’emozione di prendere parte alla gara più numerosa di tutta la stagione si è fatta sentire. Venezia, con più di 4mila atleti under 21 in sei giorni di gare, con nazioni partecipanti da tutto il mondo e un Palasport gremito di pubblico che non si è mai svuotato. Questa l’immagine che hanno avuto i due atleti casalesi della "Na Ka Ryu" selezionati per la Youth League Karate 1 della Word Karate Federation, il circuito ufficiale più importante al mondo per gli Under 21. Per Matteo Skilja e Mattia Burzotta questa trasferta non è stata però particolarmente fortunata: il primo, purtroppo, ha perso nel primo combattimento contro un forte avversario ucraino che, a sua volta, si è fermato a un passo dalla finale. Skilja non è stato recuperato. Burzotta, invece, ha passato il primo combattimento contro lo spagnolo, a giudizio arbitrale, ma al secondo turno si è fermato contro il giapponese; anche per lui non c’è stato recupero, il nipponico si è poi fermato poco più avanti contro il fortissimo brasiliano. Nonostante tutto ai due casalesi resta la soddisfazione di essere stati al centro del mondo del karate per qualche giorno e di avere portato a casa, comunque, qualche punto prezioso.

Il maestro Pier Paolo Cornaglia della scuola Na Ka Ryu è comunque soddisfatto: «Ora aspettiamo le selezioni per il 2024, le prime saranno le Serie A di Atene e, a seguire a Cipro, ma personalmente sono fiducioso».