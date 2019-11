Articolo »

Sport

17 novembre 2019

17 novembre 2019 Casale Monferrato

Diretta stadio Calcio: sul sintetico di Genova Ligorna e Casale si dividono la posta. Bene le monferrine in Prima B. Il Trino conquista i tre punti a Borgomanero In seconda il PSG batte la capolista Pastorfrigor in rimonta. Pari per il Monferrato. La Luese rischia ma pareggia nei minuti finali

di r.m.

I nerostellati passano in vantaggio con il gol di Di Lernia su calcio di rigore, ma il vantaggio dura pochi minuti: Gulli pareggia sugli sviluppi di un corner Dopo 90 minuti molto combattuti Ligorna e Casale si dividono la posta: a segno su rigore i nerostellati al 35’ con il solito Di Lernia e subito parteggio dei genovesi con Gulli. Nella ripresa neri in dieci per l’espulsione di Cintoi ma nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi di Buglio portano a casa un prezioso punto. Nonostante i terreni pesanti pochi i rinvii nei dilettanti. Fra i risultati di spicco la vittoria del Trino a Borgomanero e le tre affermazioni delle monferrine nel girone B di Prima Categoria. Nel girone G, invece, la Luese evita una clamorosa sconfitta a Costiglione nel finale ma conservala vetta della classifica. In Seconda il big match tra le prime è andato al PSG che ha superato in rimonta la Pastorfrigor. Ecco gli incontri delle nostre formazioni: Ecco gli incontri delle nostre formazioni:

Ligorna-Casale 1-1

Accademia Borgomanero-Trino 1-3

Arquatese-Valenzana Mado 0-1

Junior Pontestura-Pro Roasio 2-0

La Chivasso-Stay O Party 0-1

Pro Palazzolo-Virtus Vercelli 2-1

Calliano-Novese 0-1

Costigliole-Luese 2-2

Don Bosco Asti-Monferrato 1-1

Fulvius-Felizzano 0-0

Caresana-Lumellogno 0-2

Tridinum-Cigliano Saluggia 0-3

Villanova-Voluntas Novara 0-1

Ozzano Ronzonese-Bistagno 1-4