Articolo »

Sport

26 febbraio 2024

26 febbraio 2024 Casale Monferrato

Le gare a Torino I Master nerostellati brillano ai Campionati Regionali Pioggia di medaglie e ottimo piazzamento di squadra per i nuotatori casalesi

di r.m.

Sorridono, gli atleti del Casale Nuoto Master A.S.D. all’indomani del Campionati Regionali Master Piemonte e Valle d’Aosta che si sono disputati sabato 17 e domenica 18 febbraio al Palazzo del Nuoto di Torino.

Sorridono, e i loro sorrisi esprimono quella soddisfazione e quella gratitudine che solo i risultati perseguiti e ottenuti con tenacia, abnegazione e passione possono trasmettere, e che in questa occasione si sono concretizzate in ben 16 medaglie individuali (9 ori, 3 argenti e 4 bronzi) conquistate durante la competizione.

Altrettanto entusiasmanti sono stati i successi delle staffette messe in acqua dalla compagine casalese che hanno conseguito due ori, vincendo sia la 4 x 50 m stile libero, sia la 4 x 50 m mista nella categoria M160, e un combattutissimo e meritatissimo bronzo nella 4 x 50 m mista categoria M120. Al termine della competizione la squadra nerostellata si è classificata decima nella graduatoria generale: un risultato di tutto riguardo per la piccola società casalese di recentissima formazione che si posiziona subito alle spalle di storiche associazioni sportive decisamente più numerose e blasonate sul territorio regionale.

Nata nel settembre 2023, la società Casale Nuoto Master A.S.D. affonda le sue radici nella tradizione natatoria casalese di lunga data: la squadra è infatti attualmente composta in buona parte da elementi provenienti dal gruppo di nuoto master nato nel 2012 presso l’allora Nuoto Club Montecarlo sotto guida tecnica di Claudio Valentini.

A seguito della temporanea e prolungata chiusura della piscina del Centro Nuoto di Casale e della conseguente disgregazione delle squadre agonistiche, si è fatta sentire da parte di molti l’esigenza di costituirsi in una società indipendente con l’obiettivo di conservare un’identità di squadra consolidata in anni di condivisione e di promuovere un progetto fondato sui valori dello sport, dell’agonismo e dell’aggregazione.

Si tratta di una scelta coraggiosa che ha da subito messo i soci fondatori di fronte ad alcune sfide importanti di natura sia economica, sia logistica: sfide vinte grazie all’autofinanziamento e al contributo di alcuni generosi sponsor che hanno creduto nel progetto.

Attualmente la squadra si allena presso la piscina In Sport in via Vinzaglio a Vercelli, dove gli atleti hanno la possibilità di preparare i prossimi impegni agonistici che culmineranno con l’appuntamento ai Campionati Italiani Master Nuoto di Riccione in programma dal 25 al 30 giugno 2024.