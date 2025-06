Articolo »

02 giugno 2025

Casale Monferrato

Calcio Coppa Piemonte di Seconda: Calliano Fassa sconfitto nella finale

di r.m.

Nella finale disputata al "Bianchi", l'FC Esio ha battuto per 4-1 il Calliano Fassa vincendo la Coppa di Seconda. Gli astigiani erano arrivati all'atto conclusivo battendo di misura (1-0) il St. Christophe grazie a una rete di Torra, nella gara di lunedì pomeriggio invece i verbani sono andati avanti di due reti dopodichè lo stesso attaccante ha ridotto le distanze.

La partita si è risolta nei minuti finali con altri due gol dei verbanesi. Per il Calliano un cammino che può ritenersi comunque positivo, anche se -come nel 2023- l'esito conclusivo ha lasciato l'amaro in bocca ai ragazzi di mister Zuin