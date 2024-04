Articolo »

Sport

21 aprile 2024

21 aprile 2024 Casale Monferrato

Serie A2 Chiusi sconfigge la Novipiù 88-99 al PalaEnergica e condanna il Monferrato Basket alla retrocessione Migliore in campo dei rossoblù Calzavara, bravo a sfruttare le tante occasioni dalla lunetta. In una partita difficile per l’assenza di Martinoni, buone indicazioni da Pepper e Fall

di Stefano Garione

Match della speranza al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Ad affrontarsi le fanaline di coda dei due raggruppamenti di A2, la San Giobbe Chiusi e la Novipiù: se i rossoblù non vincono sono retrocessi senza appello in B Nazionale, e potrebbe anche non essere sufficiente la vittoria dovendo tenere un orecchio ai risultati degli altri campi. Inizio senza tensioni per le due squadre, che si affrontano a viso aperto, correndo e tenendo un ritmo alto. Heinonen prova a spezzare il match a suon di triple, la Novipiù reagisce con la concretezza di Fall e Pepper. Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo aver faticato molto ma non aver mai trovato l’allungo decisivo sul 50-49. Nel terzo quarto la partita cambia: il gioco fluido del primo tempo rallenta e si vede tanto nervosismo in campo. Chiusi è brava a trovare punti nelle fasi concitate, scappando via e controllando il ritmo nell’ultimo quarto.

Giovedì 2 giugno 2005 Muro tagliava la retina del canestro di un PalaFerraris stracolmo di tifosi che festeggiavano la promozione in A2. Il 21 aprile 2024, dopo 19 stagioni ed una capatina nell’Olimpo della massima serie, in un PalaEnergica con solo qualche timido applauso, più nessun sodalizio cestistico monferrino vanta il diritto sportivo per partecipare alla seconda serie nazionale. È una retrocessione che fa male.

La prima doccia fredda per i tifosi rossoblù (assente la curva “storica” dopo le tensioni con la dirigenza delle ultime settimane) è lo starting five: capitan Martinoni non entra in campo - non risolti per lui i problemi alla caviglia. Scendono sul parquet per i rossoblù Calzavara, Kelly, Fantoma, Pepper e Fall. I primi punti del match li appoggia Stefanini, bravo ad intercettare il passaggio rossoblù, a cui replica Pepper da tre. L’assenza di Martinoni pesa subito nel pitturato: Possamai segna, cattura rimbalzi e si trasforma in assist man per il 5-11 al minuto 3. Fall è un leone in fase offensiva ma fatica a tenere il ritmo dell’Umana che corre a più non posso appena conquistato il possesso. Kelly riporta in parità il match al minuto 7 (15-15). Heinonen si presenta a Casale con due triple consecutive realizzate con un pregevolissimo movimento di tiro. Kadjividi e Kelly, con le specialità della casa, permettono alla Novipiù di chiudere avanti il primo quarto 24-21. Con il gioco da 3+1 Heinonen raggiunge quota 13 punti al 12mo: una serata di grazia per il finlandese, sceso in campo solo da 4 minuti. Chiusi bombarda da tre il canestro rossoblù scappando sul 32-36 e costringendo coach Cova a fermare il match. L’incontro si disputa su buoni ritmi, anche se le due squadre iniziano a pasticciare in attacco: a 3’ dall’intervallo Chiusi e Novipiù sono nuovamente in perfetta parità (40-40). Fall gioca profondissimo, sempre al limite del semicerchio, ma la soluzione paga. Il fallo antisportivo di Stefanini, un’ingenuità, regala al Monferrato Basket i tiri del pari 45. Tilghman lasciato libero realizza due punti in acrobazia ma Pepper non vuole essere da meno: suo il gioco da 2+1, ultimi punti di un primo tempo che termina 50-49.

Si riparte con la Novipiù che difende gettandosi letteralmente su ogni pallone. Tilghman è definitivamente entrato in partita, mentre Possomai realizza il massimo vantaggio ospite al 23’ (53-61): lo staff rossoblù corre ai ripari chiamando timeout. Passaggio a vuoto dei Bulls e controparziale che riporta la Novipiù ad un possesso di svanataggio. Sconto ad alta quota per Fantoma, che ne esce malconcio e deve uscire portato a braccio dai compagni. Grande tensione in campo: approfitta della confusione Chiusi, che dalla lunetta riscappa sul +9 (60-69 al 27’). Ancora tante proteste rossoblù, per un contatto di Tilghman a centro area piuttosto rude. La Novipiù produce con Pepper il massimo sforzo ma Chiusi ha sufficiente vantaggio per amministrare nel finale del terzo quarto, che termina 70-75. Kelly illumina Kadjividi per la schiacciata del 74-78. La tripla di Heinonen, solo sul cambio lato, e il canestro di Visentin dopo aver rubato palla in possesso indirizzano il match verso la San Giobbe (78-87 al 34’). Si entra negli ultimi 120’’ dell’incontro sull’81-92: qualche spettatore inizia a lasciare il proprio posto per avviarsi all’uscita. Finisce 88-99. La Novipiù Monferrato retrocede in B Nazionale. Per la cronaca, con la vittoria di Agrigento Chiusi continua la sua avventura stagionale.

Quattro i giocatori rossoblù in doppia cifra. Kelly, largamente insufficiente in una serata da dentro-fuori come tanto piacciono ai giocatori USA, raggiunge quota 12 punti. Fall lotta e raggiunge quota 14 punti e 7 rimbalzi. Pepper ci crede fino all’ultimo e termina il match con 18 punti. Calzavara è il top scorer rossoblù con 21 punti. Dopo due quarti giocati a mille le percentuali di tiro vedevano la Novipiù realizzare il 49% dei tiri tentati (5/14 da tre) mentre Chiusi viaggiava con il 53%. A fine partita le percentuali di tiro vedono i rossoblù raggiungere quota 47,7% (10/29 da tre) mentre i Bulls si fermano al 55,4%. A favore dei toscani la lotta a rimbalzo (36-31), come il conteggio degli assist

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - UMANA CHIUSI 88-99 (24-21; 50-49; 70-75)