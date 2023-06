Articolo »

24 giugno 2023

Fubine Monferrato

"Trofeo di Karate del Monferrato" Nove medaglie per il Dojo Karate a Fubine L'associazione ha partecipato con 11 atleti

Nella foto il gruppo del Dojo Karate con il coach Beppe

di r.m.

Nei giorni scorsi ai campi Cerrina d Fubine, si è svolto il secondo "Trofeo di Karate del Monferrato" a cui hanno partecipato 370 atleti circa, provenienti dal Piemonte, Liguria e Lombardia.

Il Dojo Karate Casale ha partecipato con 11 atleti che sono saliti per nove volte sul podio: Pierpaolo Ravizza Oro kata individuale, Valentina Ravizza, HU Junxi, Emily Tessadro argento kata individuale, Gabriel Coduti, Nelli Smoliar ed Emily Tessadro argento kata a squadre, Rebecca Canepa ed Emanuela Parisotto bronzo kata individuale. Complimenti anche a Edoardo Lanza, Isabella Ragazzi e Francesco Amedeo che per pochi decimi non sono riusciti a conquistare il podio.

Al termine della manifestazione, ottimamente organizzata dalla Scuola Karate Fubine, il coach Beppe Rosato ha espresso la propria soddisfazione e si è complimentato con tutti gli atleti, «perchè essere presenti è già una vittoria ed il risultato non è così importante. Prossimi appuntamenti esami di grado ed Open Karate Città di Torino».