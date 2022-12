Articolo »

Sport

16 dicembre 2022

16 dicembre 2022 Casale Monferrato

La decisione del Comitato Regionale Calcio dilettanti, la neve fa rinviare tutte le partite. In forse ancora la gara del Casale L'attività regionale è già stata riprogrammata per l'8 gennaio

di r.m.

A seguito della nevicata che nella giornata di giovedì ha interessato gran parte del Piemonte, il Comitato Regionale ha deciso di sospendere tutte le gare in programma nel weekend dall'Eccellenza alla Terza Categoria, comprese quelle giovanili. L'attività regionale è già stata riprogrammata per l'8 gennaio.

Per quanto riguarda il Casale, la partita col Chisola resta in calendario poiché le società di Serie D sono tenute a spalare la neve qualora fosse caduta, come in questo caso, oltre le 72 ore precedenti alla gara, sempre che poi il campo possa risultare praticabile. Intanto le sfide di sabato pomeriggio sono state annullate.