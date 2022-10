Articolo »

23 ottobre 2022

23 ottobre 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù gioca a Torino il Derby del Piemonte contro la Reale Mutua Domenica al "Pala Gianni Asti" (ore 18) il Monferrato Basket di coach Valentini affronta la prima di due trasferte consecutive: dopo il match di Torino, il 30 ottobre i casalesi saranno impegnati a Veroli contro la Stella Azzurra

Capitan Martinoni a canestro contro Trapani (foto Monferrato Basket)

di Paolo Zavattaro

Il calendario di Serie A2 riserva ora alla Novipiù Monferrato Basket due trasferte consecutive, domenica 23 ottobre a Torino nel derby del Piemonte contro la Reale Mutua e domenica 30 a Veroli contro la Stella Azzurra Roma, poi il 6 novembre (ore 17) ritorno al “PalaEnergica” contro Rieti. Nel derby sotto la Mole mancherà ancora Luca Valentini, in fase di recupero dalla infiammazione plantare di natura traumatica rimediata nella trasferta di Piacenza. Da valutare invece prima del match il possibile rientro di Matteo Formenti, a riposo precauzionale contro Trapani per un affaticamento muscolare.

È sempre ricca di fascino la sfida contro Torino, che la Novipiù ha già incrociato nel rodaggio di pre-season e poi in Supercoppa, perdendo di misura 79-75. In campionato la Reale Mutua ha lo stesso ruolino di marcia dei casalesi (2 vittorie e 1 sconfitta), ma ha soltanto un punto in classifica avendo iniziato ad handicap con -3 di penalizzazione per un ritardo sul pagamento della prima rata d’iscrizione alla A2. Al timone della squadra subalpina c’è l’ex coach juniorino Franco Ciani, reduce dall’esperienza in Serie A sulla panchina di Trieste. La Novipiù deve affrontare una squadra attrezzata, "grossa", con grande aggressività in fase difensiva e molteplici soluzioni in attacco. Tra i punti di forza la guardia americana De Mario Mayfield, arrivato in estate da Ferrara. Con lui nel quintetto titolare il play-maker Vencato, l’ala piccola De Vico (unico confermato della passata stagione) e i lunghi Jackson e Guariglia. Dalla panchina entrano invece il play Schina, gli esterni Pepe e Taflaj e i lunghi Doneda e Poser. Dopo l’agevole vittoria casalinga all’esordio contro la Stella Azzurra, i torinesi hanno perso a Cremona contro la JuVi, mentre nel turno scorso hanno superato all’overtime l’Assigeco Piacenza. La partita di domenica si giocherà al “Pala Gianni Asti” con inizio alle ore 18 diretta dalla terna Bartoli, Chersicla e Coraggio.

Ex della sfida Stefano Comazzi, primo assistente di coach Valentini, che in passato ha fatto parte dello staff tecnico del Basket Torino, mentre sulla sponda del club subalpino gli ex sono coach Franco Ciani, che nella stagione 2004/05 portò la Junior Casale in Legadue ed Edoardo Viadana, casalese, che cura l'area comunicazione del Basket Torino dopo le precedenti esperienze prima alla Junior Casale e poi alla JB Monferrato.

«In settimana la squadra ha svolto dei buoni allenamenti con intensità sia fisica che mentale e siamo pronti per giocare una buona partita a Torino - commenta coach Andrea Valentini - Molto dipenderà dalla nostra capacità di rimanere dentro la partita e di controllare la lotta a rimbalzo. Torino è una squadra che ha molte risorse e che bisogna affrontare con grande attenzione perché nel roster ha degli ottimi passatori e giocatori che sanno trovare il canestro in tanti modi. Dobbiamo studiare bene le caratteristiche individuali degli avversari e cercare di essere performanti nella lotta a rimbalzo e di limitare le palle perse. Gli infortunati? Vediamo se domenica ci sarà Formenti, altrimenti troveremo qualche soluzione tattica di emergenza come abbiamo fatto contro Trapani».

Queste, invece, le parole del primo assistente rossoblu Stefano Comazzi: «Domenica a Torino affronteremo una partita di grande spessore sia tecnico, visto il valore dell'avversario, che emotivo, trattandosi di un derby. La Reale Mutua è una squadra solida e duttile con diversi giocatori versatili in grado di farti male in più modi. Difendono aggressivamente, per questo sarà importante la qualità delle nostre esecuzioni, mentre dal punto di vista difensivo dovremo essere concentrati nell'arco di tutti i 40' in quanto Torino ha giocatori che, a turno, possono accendersi in momenti diversi della partita. Sicuramente grande attenzione dovrà essere riservata a Pepe che, pur partendo dalla panchina, è un vero "fattore" per la sua capacità di accendersi e produrre veri e propri break, come ha già dimostrato contro Piacenza. Sappiamo che i nostri tifosi si stanno organizzando per seguirci numerosi e siamo certi che ci faranno sentire il loro supporto anche lontano dal PalaEnergica Paolo Ferraris».

La tifoseria monferrina ha infatti organizzato un pullman per seguire la squadra a Torino.

In casa Reale Mutua Torino, ha detto invece sosì coach Franco Ciani: «La prima considerazione è che giochiamo nuovamente sul nostro campo, fattore importante e nel quale confidiamo che possa avere valenza per il contributo che può arrivare, per ottenere la terza vittoria in quattro partite. Sia noi che Monferrato Basket siamo diversi rispetto alla partita di Supercoppa. È passato del tempo, le squadre sono cresciute e hanno apportato delle modifiche sull’interpretazione del gioco. Le caratteristiche individuali di Casale ovviamente sono le stesse, però la squadra ha cambiato modo di esprimere questo talento; perciò, dobbiamo adeguarci alla loro nuova dimensione. È quindi una partita importante e insidiosa, ma l’idea che noi abbiamo sempre quando scendiamo in campo è di lavorare per ottenere un risultato positivo, che possa farci scalare qualche altra posizione in classifica».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social della Novipiù Monferrato Basket.