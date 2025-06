Articolo »

Attualità

19 giugno 2025

19 giugno 2025 Casale Monferrato

Venerdì 20 giugno Rinnovo contratti nazionali dei metalmeccanici: sciopero nazionale di otto ore In Piemonte manifestazione regionale a Torino

di r.m.

Le segreterie Fim – Fiom – Uilm del Piemonte rendono noto che «dopo i partecipati scioperi dei mesi scorsi prosegue la mobilitazione dei metalmeccanici per riconquistare i contratti nazionali che rispondano alle richieste sindacali, approvate dalle lavoratrici e dai lavoratori, vista la prolungata intransigenza delle controparti».

L’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate di Fim – Fiom – Uilm del 20 maggio a Bologna ha deciso «uno sciopero nazionale di 8 ore per il 20 giugno delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende che applicano i CCNL Federmeccanica/Assistal e Unionmeccanica/Confapi con manifestazioni regionali».

In Piemonte «la manifestazione regionale si terrà a Torino il 20 giugno con concentramento alle ore 9,30 in Piazza XVIII Dicembre e corteo fino in Piazza Castello dove dopo gli interventi di delegati e delegate di ogni provincia della regione si terrà il comizio conclusivo di Samuele Lodi Segretario nazionale Fiom a nome di Fim – Fiom – Uilm».