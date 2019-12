Articolo »

01 dicembre 2019

01 dicembre 2019 Casale Monferrato

Diretta stadio Calcio, dopo 45' il Casale deve inseguire a Prato. Il maltempo condiziona ancora i campionati dilettantistici Un gol di Gentili nel finale di un primo tempo equilibrato costringono i neri di mister Buglio ad inseguire

di r.m.

Dopo la settimana segnata dal maltempo che ha portato alla sospensione di tutta l'attività, il calcio riparte e propone per il Casale una insidiosa trasferta sul campo del Prato, attualmente al secondo posto ma con una partita da recuperare. Per i nerostellati inizia un trittico di partite davvero impegnativo, infatti dopo la gara in terra toscana ci sarà mercoledì il recupero col Fossano di Viassi e poi la sfida col Seravezza Pozzi.

Per quanto riguarda i dilettanti, il Trino è attende l'Alicese nel tradizionale derby vercellese. In Promozione la Valenzana Mado cerca di ritornare al successo col S. Giacomo Chieri, mentre in Prima la sfida più interessante sarà quella fra la Vischese e Pro Palazzolo.

Per Stay e Junior Pontestura due avversarie di bassa classifica, la Luese invece difende il primato contro il Felizzano. In Seconda la Pastorfrigor vuole subito riscattarsi contro il Moncalieri, fuori casa la Fortitudo ospite della Don Bosco Alessandria.

Le gare delle nostre formazioni:

Prato-Casale 1-0 Trino-Alicese 1-2 Valenzana Mado-S. Giacomo Chieri 0-0 La Vischese-Pro Palazzolo 0-0 Torri Biellesi-Stay O Party rinv. Luese-Felizzano 1-1 Sexadium-Calliano 2-1 Solero-Fulvius 1-3 Monferrato-Canottieri Al. sosp. Pastorfrigor-Moncalieri rinv. Bistagno-Mirabello 3-0