28 maggio 2023

28 maggio 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù nel play-out salvezza. Domenica alle 18 gara-1 a Chieti

Matteo Formenti in azione contro Chieti

di p.z.

La Novipiù Monferrato Basket doveva aspettare l’ultima partita del Girone Salvezza di Serie A2 Old Wild West tra la già retrocessa OraSì Ravenna e la già salva E-Gap Stella Azzurra Roma. E nel posticipo giocato al “PalaFlaminio” di Rimini per l’indisponibilità dell’impianto ravennate, i rossoblu hanno dovuto attendere fino all’ultima frazione di secondo per scoprire il loro destino, infatti la Stella Azzurra alla fine si è imposta per 69-71, dopo che la tripla sull'ultima sirena dell’ex juniorino Bernardo Musso - che avrebbe dato la vittoria alla OraSì - non è stata convalidata dagli arbitri perché segnata a tempo scaduto.

La squadra di coach Comazzi è così tornata a essere nuovamente padrona del suo destino e nel play-out ritroverà la Caffè Mokambo Chieti, l’ultimo avversario affrontato nel Girone Nero. Nei due precedenti confronti Roderick e compagni hanno sempre avuto la meglio sulla Novipiù: 67-72 nella partita di Casale e 84-77 nella sfida di domenica 21 maggio.

La serie che mette in palio la permanenza in categoria sarà al meglio delle cinque partite e comincerà domenica 28 maggio alle ore 18 al “ alaTricalle" di Chieti. Gara-2 si giocherà ancora in Abruzzo martedì 30 maggio alle ore 20,30, mentre Gara-3 è prevista per sabato 3 giugno alle 20,30 al “ alaEnergica Paolo Ferraris” di Casale, dove si disputerà anche l’eventuale Gara-4 in programma lunedì 5 giugno alla stessa ora. In caso di parità, si tornerebbe a Chieti per la decisiva Gara-5 in calendario giovedì 8 giugno, sempre alle ore 20,30.

La Novipiù ha ancora una chance di salvezza e vuole giocarsela fino alla fine, per i suoi sostenitori, per la città e per il territorio.

Così Stefano Comazzi, capo allenatore della Novipiù, presenta il play-out con la Caffè Mokambo: «Domenica torniamo nuovamente a Chieti, ripartiamo da lì per la Gara-1 di questa serie play-out. In settimana abbiamo vissuto chiaramente quattro giorni di grande attesa, in un’atmosfera particolare, aspettando di conoscere quale fosse il nostro destino. Ora tutto si azzera. Si ripartirà con le due partite di Chieti che saranno subito di vitale importanza, sia per noi che per loro, per indirizzare la serie. Vogliamo scendere in campo con un atteggiamento di combattività che deve essere tipico di queste occasioni, più di quanto abbiamo fatto nell’ultima partita del girone salvezza. Le squadre ormai si conoscono, non ci saranno grandi tatticismi da esporre, quanto veramente la voglia di lottare su ogni pallone fino all’ultima goccia di sudore, fino all’ultima goccia di sangue».

Gara-1, arbitrata dalla terna Ursi, Capurro e Tallon, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.