Sport

30 dicembre 2023

30 dicembre 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Il 2023 della Novipiù termina con una pesante sconfitta: al “PalaEnergica” Treviglio s'impone 67-86 Il migliore in campo per la Novipiù è Calzavara con 19 punti e 4 assist. Prestazione positiva di Fall, che sfiora la doppia doppia (11 punti e 9 rimbalzi)

Fall a canestro contro Treviglio (f. Monferrato Basket)

di s.g.

Dopo la sconfitta al fotofinish di Rieti all'antivigilia di Natale, la Novipiù cerca punti e un pronto riscatto al “PalaEnergica Paolo Ferraris” nell’ultimo impegno agonistico del 2023. Ad affrontare i rossoblu è una Treviglio rabbiosa, reduce da un periodo con più ombre che luci ma che cerca di riconsolidare le proprie ambizioni nella trasferta monferrina. E l’avvio della squadra di coach Finelli è di quelli che non lasciano possibilità di replica: gli orobici infatti scappano subito via con Pacher ed Harris, trovando energie e tanta aggressività anche da Miaschi e Cerella. La Novipiù è tramortita e sprofonda sul -22: il solo Fall non basta a tenere a galla i casalesi e all’intervallo il divario è profondo (33-53 per gli ospiti). Partita in ghiaccio già a inizio ripresa, dove l’esperienza di coach Finelli blocca il buon avvio della Novipiù rendendo vano ogni tentativo dei rossoblu di entrare in partita.

Alla palla a due iniziale coach Di Bella schiera in campo un quintetto inedito con 4 esterni con Calzavara, Castellino, Kelly, Pepper e Martinoni. Treviglio parte fortissimo con Pacher a giganteggiare su Pepper impiegato nello sport di "4". La tripla del 7-0 di Mischi induce coach Di Bella a fermare il gioco per parlare alla sua squadra. L’ennesima scorribanda di Pacher è poi occasione per lo staff rossoblu di porre fine all’esperimento inserendo nella mischia Fall. I primi punti del match per Monferrato Basket li realizza Martinoni al 4’ (2-11 il parziale). Treviglio è nella sua massima espressione offensiva, con Harris che chiude il primo quarto già in doppia cifra. Si va al primo mini-intervallo sul punteggio di 11-27. Fall prova a scuotere i casalesi, che in difesa continuano a soffrire sui movimenti in backdoor di Miaschi e compagni, eseguiti con un tempismo perfetto. La Gruppo Mascio, dopo la sfuriata iniziale, controlla agevolmente il ritmo del match con rotazioni molto ampie. Coach Finelli ferma la partita sul 26-46 al minuto 17 per effettuare alcune correzioni tattiche. Con un distacco nel punteggio decisamente punitivo, le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul +20 per Treviglio: 33-53.

Dopo l'intervallo lungo la Novipiù riparte forte, con Pepper e Calzavara che aprono un parziale di 8-0: coach Finelli chiama subito time-out. Dopo un momento di appannamento Treviglio riprende a macinare canestri, con Miaschi protagonista con pesantissimi canestri da tre (44-67 al 26’). Con 12’ ancora da giocare, Guariglia segnala già ai suoi di rallentare il gioco per mettere in ghiaccio una partita mai realmente in discussione. All’ultimo mini-intervallo il tabellone segna 53-74. L’ultimo quarto non presenta particolari annotazioni di cronaca: Treviglio difende i 25 punti di vantaggio e si gioca soprattutto per le statistiche personali. Esce dal match dolorante Brian Sacchetti, per una botta al ginocchio. Gli ultimi minuti della partita vedono Treviglio in campo con gli under, fra gli abbracci dello staff tecnico e il silenzio quasi irreale del "PalaEnergica". L'incontro si chiude con un pesante 67-86 a favore degli ospiti.

Raggiungono la doppia cifra, sebbene di poco, quattro giocatori rossoblu. Si ferma a quota 10 punti Kelly, che però non ha mai lasciato il segno sulla partita, mentre i lunghi Fall e Martinoni hanno sfiorato la doppia-doppia rispettivamente con 11 punti e 9 rimbalzi e 12 punti e 9 rimbalzi. Migliore in campo per la Novipiù il play-maker Calzavara, autore di 19 punti e 4 assist per un +21 di valutazione finale. All’intervallo le percentuali di tiro ben inquadravano quanto espresso sul parquet: la Novipiù arrancava con il 38% dal campo (3/11 da tre), mentre Treviglio viaggiava con un notevole 59%. Dopo 40’ la Novipiù ha fatto registrare una percentuale di realizzazione ancora più bassa, il 35,3% dei tiri tentati (8/27 da tre), mentre gli orobici hanno chiuso il match con il 52,6%. Monferrato Basket ha vinto tuttavia la lotta a rimbalzo: 41-35.

La Novipiù tornerà in campo all'Epifania a Cremona (ore 18) contro la Ferraroni Ju.Vi.

Il commento di coach Fabio Di Bella nel dopo partita: «Chiedo scusa per una prestazione che non è stata degna del pubblico che è venuto a tifare la propria squadra. Non siamo riusciti ad avere l’atteggiamento giusto dal primo secondo e la responsabilità è mia, come allenatore, e di tutto lo staff: non siamo riusciti a trasmettere quella voglia di rivalsa dopo la sconfitta di Rieti all’ultimo tiro. Treviglio, ovviamente, è superiore a noi sotto ogni punto di vista e oggi lo ha dimostrato. Non mi aspettavo però questo tipo di sconfitta. Siamo una squadra che deve vivere e lottare nelle difficoltà. Sono colpi che fanno male, abbiamo lasciato metà partita agli avversari e non va bene».

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 67-86 (11-27; 33-53; 53-74)

NOVIPIÙ: Calzavara 19 (5/12, 2/3), Martinoni 12 (2/6, 1/5), Fall 11 (5/10), Kelly 10 (1/4, 2/5), Pepper 9 (0/2, 3/9), Fantoma 4 (2/5, 0/3), Fabi 2 (1/1, 0/2), Castellino (0/1), Romano. Kadjividi n.e. All. F. Di Bella.

TREVIGLIO: Miaschi 22 (3/6, 5/8), Harris 21 (6/7, 2/6), Pacher 17 (4/6, 2/2), Guariglia 13 (4/7), Giuri 4 (1/7 da tre), Sacchetti 4 (1/1), Cerella 3 (1/2 da tre), Barbante 2 (1/2,), Pollone (0/1 da tre), Falappi (0/1), Carpi (0/1). Vitali n.e. All. A. Finelli.