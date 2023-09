Articolo »

Sport

17 settembre 2023

17 settembre 2023 Fubine

Ciclismo A Fubine si assegnano i titoli italiani del Gravel

Alla gara di Fubine ci sarà anche il team della LAN Service-Granmonferrato

di Alfredo Colella

Domenica 17 settembre si assegnano i titoli italiani FCI di ciclismo specialità gravel (percorsi misti asfalto, sterrato e ciottolato). Nei giorni precedenti la competizione erano più di 200 gli iscritti ma, contando le numerose adesioni degli ultimi giorni, gli organizzatori stimavano di poter arrivare oltre i 250 partecipanti. «Un numero adeguato al movimento gravel ancora molto giovane in Italia, che rispecchia la risposta avuta lo scorso anno dalla prima edizione dell’evento andata in scena nel Ferrarese - commenta Gianni Pederzolli, patron dell’evento - In più, anche su richiesta della FCI, trattandosi della rassegna tricolore il percorso è molto esigente in termini di tecnica e resistenza e non tutti sono preparati per affrontarlo ad alti ritmi».

L’organizzazione comunica inoltre che, per la viabilità all’interno del Comune di Vignale, ci sarà una variazione di percorso: si eviterà il centro del paese e dalla SP 50 si entrerà in strada Comunale Ca' Molino e in strada comunale Valle Grana, entrambe interamente sterrate, fino a ricongiungersi con la SP 72 come nel precedentemente percorso. Cosļ modificato, il circuito scende da 43 a 41.7 chilometri (con 520 metri di dislivello), cui si aggiungono 1 km alla partenza e 1 km per raggiungere l’arrivo. La categoria agonistica maschile e quelle amatoriali fino a 55 anni dovranno completare tre giri del circuito, mentre tutte le categorie femminili e le maschili amatoriali over 55 ne dovranno affrontare solo due. La partenza è fissata alle ore 10,30, mentre l’arrivo è posto al di fuori del circuito, sul tratto in salita che porta al centro di Fubine nella piazza del Municipio. Si stima un arrivo tra le ore 14 e le 15, con il traffico bloccato per un’ora in modo da consentire l’arrivo delle varie categorie. Le premiazioni interesseranno tutte le categorie in gara, 2 agonistiche (M/F) e 9 amatoriali (M/F), ognuna con una propria classifica e una maglia di Campione Italiano Gravel FCI per il vincitore: in tutto, quindi, saranno 20 titoli in palio.

I portacolori cittadini Under 23 della LAN Service-Granmonferrato saranno presenti al completo, sotto la guida del direttore sportivo Daniele Laino, reduci da un positivo “Giro di Puglia Challenge” che ha portato Sergio Zanolini nella top 20 della tappa più prestigiosa, la storica 73.a “Targa Crocifisso” di Polignano a Mare (Bari).