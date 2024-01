Articolo »

19 gennaio 2024

19 gennaio 2024 Casale Monferrato

Tennis Canottieri al top in Italia: è al secondo posto del Trofeo Fitp 2023 Ottimo 13° posto della Nuova Casale

La festa in campo a Torino per il secondo scudetto della Canottieri (foto Sposito Fitp)

di Andrea Mombello

Il mese di gennaio svela la graduatoria nazionale dei circoli italiani di tennis con il ranking del Trofeo Fitp. Dopo essere diventata per il secondo anno consecutivo campione d’Italia di Serie A1 femminile, la Canottieri Casale migliora ancora (dal settimo posto 2022) e conquista la medaglia d’argento, piazzandosi al secondo posto nazionale con 175 punti, su oltre 200 realtà dello Stivale, dietro a quel Circolo del Tennis Palermo, finalista in A1 femminile, primo con 184 punti. Sul terzo gradino del podio il Tennis Club Parioli con 170.

I punti conquistati permettono al club di viale Lungo Po Gramsci di essere la prima realtà del Piemonte (Circolo della Stampa Sporting, 11° e Sport Club Nuova Casale, 13ª). Per calcolare i punti complessivi sono stati considerati i migliori piazzamenti nelle varie competizioni degli affiliati e tutti i risultati dei campionati Under: 70 punti per l’A1 femminile, 49 punti per l’A2 maschile, 30 punti per U.16 femminile vice campione d’Italia, 12 punti per l’U.10 misto, 8 punti dell’U.12 maschile e 6 punti nell’U.12 femminile. Nei conteggi non sono stati calcolati i 31 punti dalla B1 maschile e i 33 dalla squadra femminile. Proprio i 56 punti totali delle competizioni giovanili hanno permesso alla Canottieri di ottenere l’ottavo posto delle speciali classifiche Under.

A commentare questo straordinario secondo posto, un raggiante presidente della Canottieri Casale, Giuliano Cecchini, che guarda con ottimismo al futuro di tutto il movimento: «Il risultato del Trofeo Fitp 2023 rende onore al lavoro della scuola tennis e a tutto il movimento guidato dal tecnico nazionale Giulia Gabba. Un secondo posto che vale tantissimo e vede al centro sicuramente il secondo scudetto di A1 femminile e i playoff della Serie A2 maschile, ma ben cinquantasei punti sono stati conquistati dai piazzamenti delle squadre Under nelle varie competizioni, ottenendo così l’ottavo posto nella classifica del trofeo giovanile. Questo deve essere il nostro motore per proseguire nei prossimi anni: far crescere e plasmare giovani talenti, che saranno poi giocatori dei team di vertice nazionale. La classifica del Trofeo Fitp arriva dopo un altro straordinario risultato, ovvero il ventesimo posto nazionale tra le scuole addestramento tennis, che conferma quanto il settore giovanile sia fondamentale per guardare con fiducia agli impegni che ci aspettano nel 2024».

Per quel che riguarda gli altri club monferrini, appena fuori dalla top ten lo Sport Club Nuova Casale, al tredicesimo posto. Un risultato che premia ancora una volta il tennis cittadino, con il club di via Marzabotto che conquista 108 punti e anche qui identico metodo di calcolo: 43 punti dalla A2 maschile, 35 punti dalla promozione in A2 della squadra di B1 femminile, 30 dalla finale tricolore dell’Under 14 maschile. «La posizione ottenuta nel 2023 dà grande prestigio al circolo, grazie al lavoro di questi anni, merito dei tecnici e di tutto il settore tennis. Da parte del nuovo consiglio direttivo c’è la volontà di mantenere le categorie conquistate insieme a giocatori e giocatrici, cresciuti alla Nuova Casale, insieme alla preziosa collaborazione del direttore tecnico Alberto Gillerio», questo il commento del consigliere responsabile tennis Gianluca Mercalli. Non sono stati calcolati i 10 punti del team di C maschile, promosso in B2.

Nella top 50, al 47° posto il Villaforte Tennis di San Salvatore, con ben 62 punti: 29 dalla B1 maschile, 25 dall’U.14 femminile e 8 dall’U. 12 femminile. 48ª Cassine.