19 dicembre 2025

19 dicembre 2025 Casale Monferrato

Tennis nazionale Trofeo Fitp: la “Cano” è 2ª. Primato con i team Under Leader tra i club del Piemonte e punto di riferimento nazionale

Gli Under 16. Il movimento giovanile della Canottieri è primo in Italia

di Andrea Mombello

Neanche il tempo di smaltire la gioia per i festeggiamenti della Serie A1 che la Canottieri Casale conquista un altro importante riconoscimento in ambito tennistico, a livello nazionale. Sarebbe stata una storica doppietta, ma sono mancati “solo” cinque punti al club Stella di Bronzo Coni al merito sportivo per riconquistare la vetta del Trofeo Fitp 2025: nella graduatoria assoluta a ottenere il primo posto è stato il Tennis Club Rungg con 186 punti, seguita dal club piemontese con 181 e al terzo posto il Tennis Club Parioli con 159 punti.

La notizia più importante arriva dai talenti Under a squadre, che hanno permesso alla società monferrina di ottenere il primo posto: un risultato che premia la linea voluta dal tecnico nazionale Giulia Gabba, insieme al suo staff. Settantanove punti derivanti dal terzo posto nazionale Under 16 maschile e dalla finale tricolore Under 12 femminile, oltre alla qualificazione Under 12 maschile e Under 14 maschile e femminile alle Macroaree.

Tornando al Trofeo Fitp Assoluto, i punti “pesanti” sono arrivati dalle due promozioni in A1 (54 per i maschi a segno contro Bisenzio e 48 per le femmine, forti della vittoria contro Bologna), oltre ai 79 dei campionati giovanili. Esclusi dai calcoli i 29 punti della B1 maschile e 31 della B1 femminile. Calcolatrice alla mano, la Canottieri Casale si conferma leader in Piemonte ed eccellenza nel tennis nazionale.

A salutare con immensa gioia, questa conferma nell’élite nazionale della racchetta è stata Giulia Gabba – direttore tecnico della scuola tennis: «Il secondo posto conquistato nel Trofeo FITP Assoluto è motivo di grande orgoglio per tutti noi, frutto del lavoro e della dedizione dei nostri atleti e dello staff tecnico.

Ancora più significativo è il primo posto ottenuto nel Trofeo FITP Giovanile: un risultato che testimonia la qualità del nostro vivaio e la forza delle nuove generazioni, capaci di portare in alto i colori della società. Questo doppio traguardo conferma la solidità del nostro progetto sportivo e ci sprona a continuare a investire con passione nella crescita dei ragazzi, che rappresentano il futuro del tennis italiano». La duplice promozione in Serie A1, di qualche settimana fa, ha confermato questa linea.

Nuova Casale e Villaforte

Sempre in Monferrato: novantaduesimo posto per lo Sport Club Nuova Casale con 37 punti della A2 femminile, mentre Villaforte Tennis di San Salvatore chiude 96° con 36 punti (22 dalla B2 maschile, 6 dalla C femminile e 8 con gli Under 16).