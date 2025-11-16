Articolo »
Calcio: Casale fa il tifo per il Trino, Vale Mado in Liguria
In Prima Categoria tutte fuori casa le nostre formazioni del girone C
La domenica calcistica propone come sfida principale quella di Promozione dove il Trino attende la Juve Domo seconda in classifica, il Casale di Bellingeri -che ospita al Palli il Piedimulera- spera in un "regalo" dagli azzurri per allungare sugli ossolani.
Trasferta insidiosa in Serie D per la Valenzana Mado, impegnata col Ligorna attualmente al terzo posto.
In Prima Categoria tutte fuori casa le nostre formazioni del girone C, con l'Ozzano Ronzonese che gioca con un'altra avversaria nella lotta salvezza, il Borgolavezzaro, per la Fulvius compito difficilissimo affrontano il lanciatissimo Olimpia S. Agabio. Gara interna per il Pro Palazzolo contro il Lenci Poirino che vale il posto d'onore.
In Seconda Categoria una Crescentinese in rimonta sfida la capolista Rmantin, in Terza la Moranese difende il primato contro l'Union Refrancore.
Le gare in programma
Ligorna-Valenzana Mado
Casale-Piedimulera
Trino-Juve Domo
Borgolavezzaro-Ozzano Ronzonese
Olimpia S. Agabio-Fulvius
Tassarolo-Monferrato
Viguzzolese-Fortitudo
Pro Palazzolo-Lenci Poirino
Rmantin-Crescentinese
Calliano Fassa-Spinettese
Alessandria Lions-Luese Cuccaro
Fortuna Melior-Borgo San Martino
SiCi.Vado-Don Bosco
Moranese-Union Refrancore
