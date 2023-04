Articolo »

Sport

09 aprile 2023

09 aprile 2023 Casale Monferrato

Calcio Dilettanti Il calcio dilettantistico è fermo per la sosta di Pasqua

di r.m.

Il mese di aprile vedrà il calcio dilettantistico interrompere per due volte la sua attività, la prima in questo weekend per le festività pasquali mentre dal 21 al 27 tutta l'attenzione sarà rivolta al "Torneo delle Regioni" che si disputerà sui campi del Piemonte e che riguarderà le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Nelle giornate di venerdi 21, sabato 22 e domenica 23 aprile la manifestazione farà tappa anche a Casale con il “Bianchi” di Oltreponte teatro delle gare di qualificazione che riguarderanno il girone C (composto da Friuli, Lazio, Puglia e Lombardia), insieme alle sedi del “Piola” di Vercelli e di Novarello.

Per quanto riguarda invece i campionati, si ripartirà domenica 16 con le partite riportate di seguito.

Eccellenza: Cheraschese-Saluzzo, Albese-Alba Calcio, Cbs-Cuneo, Moretta-Cavour, Acqui-Giovanile Centallo, Vanchiglia-San Domenico Savio, Pro Villafranca-Luese Cristo Alessandria, Pro Dronero-Saluzzo.

Promozione Girone A: Valduggia-Sparta, Bianzè-Arona, Ceversama-Jude Domo, Chiavazzese-LG Trino, Dufour Varallo-Omegna, Fulgro Valdengo-Feriolo, Pro Novara-Bulè Bellinzago, Vigliano-Piedimulera.

Promozione Girone D: Junior Pontestura-Gaviese, Beppe Viola-Arquatese, Trofarello-Atletico Torino, Ovadese-Pastorfrigor Stay, San Giacomo Chieri-Pozzomaina, Asca-Valenzana Mado, Psg-Castellazzo, Felizzano-Novese.

Prima Categoria Girone B: Strambinese-Ivrea Banchette, Montanaro-La Vischese, Ponderano-Quaronese, Sizzano-Valdilana Biogliese, Serravallese-Virtus Vercelli, Pro Palazzolo-Valle Cervo, Pro Roasio-Cigliano, Santhià-Gattinara.

Prima Categoria Girone G: Spinettese-Atletico Acqui, Libarna-Auroracanottieri, Canelli-Capriatese, Sale-Cassano, Fulvius Valenza-Costigliole, Monferrato-Nuova Astigiana, Spartak San Damiano-Frugarolese, Don Bosco Asti-Tassarolo.

Seconda Categoria Girone B: La Cervo-Academy Pro Vercelli, Torri Biellesi-Romagnano, Bettole-Crescentinese, Livorno Ferraris-Gaglianico, Pollone-Valle Elvo, San Nazzaro Sesia-Carpignano.

Seconda Categoria Girone H: Quargento-Casalnoceto, Europa Bevingros-Calliano Fassa, Audace Boschese-Castelnovese, Moncalvo-Solero, Vignolese-Viguzzolese, Fortitudo FO-Villaromagnano. Riposa Cassine.

Terza Categoria Biella: Ceversama-Canadà, Cossatese-Palestro, Moranese Trn-Tricerrese, Lenta-Valle Elvo, Lessona-Valsessera,Villanova-Canadà.

Terza Girone Asti: Bergamasco-Ozzano Ronzonese, San Giuseppe Riva-Pecetto, Cambiano-Sca Asti, Sport Italy-Valfenera, Santenese-Castelletto Monferrato, Cmc Montiglio-Castelnuovo Don Bosco, Avis Isola-Duomo Chieri.

Dopo la ripartenza mancheranno soltanto tre turni alla conclusione dei campionati, a parte la Terza di Biella che chiuderà i battenti già domenica prossima, per tutti gli altri lo stop è fissato per il 7 maggio, dopodiché prenderanno il via i play-off il cui svolgimento sarà condizionato (come già evidenziato da tempo) dall'esito delle retrocessioni dalla Serie D. Molti verdetti sono ancora in bilico e non è escluso che solo all'ultimo minuto dell'ultima giornata in certi gironi si conosceranno i nomi delle squadre vincitrici e di quelle che dovranno retrocedere.