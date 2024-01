Articolo »

Sport

06 gennaio 2024

06 gennaio 2024 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Verde Sabato la Novipiù gioca a Cremona nel primo impegno del 2024

Andrea Calzavara a canestro (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Mancano cinque giornate al termine della prima fase del campionato di Serie A2 e il calendario è tutt'altro che agevole per la Novipiù Monferrato Basket che all'Epifania è attesa a Cremona dalla Ferraroni Ju.Vi. e poi domenica 14 giocherà in casa il Derby del Piemonte con Torino. Seguirà il 21 gennaio la cruciale trasferta di Latina, quindi l’anticipo casalingo di venerdì 26 contro Cantù per la diretta d RaiSport e l'ultima partita del 4 febbraio a Milano contro l'Urania.

Il primo impegno del 2024 è dunque quello di sabato 6 gennaio (ore 18) al “PalaRadi” si Cremona contro la Ferraroni Ju.Vi. di coach Luca Bechi e dell’ex Bernardo Musso, settima in classifica, che ha appena cambiato uno dei giocatori americani con l’esterno Medford che dovrebbe trasferirsi ad Agrigento (dove coach Calvani ha appena sostituito l’esonerato Pilot) al posto di Cohill. A Cremona è invece arrivato il play-maker Vinnie Shahid che ha iniziato la stagione a Varese in Serie A. L’altro americano è invece la guardia Cotton, assente per infortunio nella gara d’andata a Casale vinta dai cremonesi per 66-74.

«La Ferraroni è un'ottima squadra, solida e con legittime ambizioni di disputare i play-off - dice Federico Vignola, direttore sportivo di Monferrato Basket - Dopo avere lottato, come noi, per la salvezza nella scorsa stagione, i cremonesi stanno disputando un campionato importante con l'obiettivo di consolidarsi in A2 e di diventare una realtà importante nella seconda serie nazionale. Nel roster ha giocatori esperti come Musso, Magro e Benetti e un gruppo di italiani che conoscono bene la categoria, come Tortù, Vincini, Timperi. Sabato ci aspetterà un'altra partita durissima!»

Per quanto riguarda invece la Novipiù tutti i giocatori saranno a disposizione di coach Fabio Di Bella. A Cremona la squadra andrà in ricerca di quei due punti tanto preziosi e difficili da ottenere, specialmente in trasferta, dove quest'anno ai monferrini non è ancora riuscito il blitz esterno.

Così l'assistente allenatore rossoblu Stefano Cova presenta il confronto con la Ferraroni: «Sicuramente non contenti della prestazione contro Treviglio, cerchiamo riscatto immediato contro Cremona. Loro hanno inserito un nuovo giocatore di grande talento, dotato di tiro da 3 punti e uno contro uno per attaccare il ferro. E' una squadra che corre tanto e cerca molte soluzioni in transizione. Levare la loro corsa in campo aperto sarà sicuramente la chiave della partita, oltre al dover proteggere il pitturato dalle conclusioni dei loro lunghi. Noi siamo tutti disponibili e cerchiamo due punti d’oro per la nostra classifica, per riprendere morale e non lasciare scappare le dirette rivali. Arriviamo da una buona settimana di allenamenti e siamo fiduciosi. Faremo di tutto per provare a portare a casa i due punti».

L’incontro, arbitrato dalla terna formata da Foti, Cassina e Lupelli, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.