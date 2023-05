Articolo »

Sport

04 maggio 2023

04 maggio 2023 Calliano

Calcio Le gare del mercoledì: Calliano sconfitto in Coppa, ko anche le giovanili

di r.m.

Impegnato nel primo turno della fase di Coppa di Seconda e Terza il Calliano è stato sconfitto per 3-2 dal Villafalletto e quindi sarà nuovamente in campo la prossima settimana a Viguzzolo.

È andata male in Coppa Piemonte per l'Under 17 del Casale superata 1-0 dallo Sparta Novara ed ora tenterà di rifarsi domenica contro l'Alpignano; nell'Under 18 per la Pastorfrigor Stay è arrivato il secondo ko contro la Vischese e a questo punto diventa ininfluente la terza gara che si disputerà sul neutro di Cigliano con la Fulgor Valdengo.