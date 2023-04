Articolo »

Sport

06 aprile 2023

06 aprile 2023 Trino

Calcio La Crescentinese mette in bacheca la Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria

I festeggiamenti della Crescentinese dopo la vittoria della Coppa Piemonte

di Tobias Colangelo

Nella finale al “Picco” di Trino la Crescentinese alza la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza Categoria, trionfando per 3-1 sull’Academy Pro Vercelli. La squadra di mister Atanassi inizia forte, ma incassa un “colpo” poco dopo il decimo minuto: contropiede degli ospiti con Bosia che cerca la conclusione dal limite, il tiro però viene “parato” con un braccio dal capitano della Crescentinese Masoero. L’arbitro indica il dischetto del rigore, sul quale si presenta Brasco che spiazza Franco e porta in vantaggio l’Academy. Alla mezz’ora, su un ribaltamento di fronte, va a segno la squadra di Atanassi, con Franzé che batte il portiere Romano con un gran siluro dall’interno dell’area che s’infila sotto l’incrocio dei pali.

La Crescentinese riparte forte all’inizio della ripresa e riesce ad andare il vantaggio: grande discesa in contropiede di Colla sulla fascia destra, entra in area e trova Franzé tutto solo in mezzo con una palla bassa: il numero 9 deve solo appoggiare in porta il pallone del 2-1. Non passano neanche dieci minuti e la Crescentinese mette il match in ghiaccio quando, su calcio d’angolo, segna il terzo gol: spiove un cross dalla destra, Canuto colpisce di testa ma viene fermato da Romano, sulla respinta arriva Carra che, da due passi, appoggia di piatto sotto l’incrocio, siglando il definitivo 3-1. Da lì in poi la squadra di Atanassi gestisce in modo egregio la doppio vantaggio soprattutto a livello difensivo, rintuzzando ogni tentativo di rimonta dell’Academy Pro Vercelli e volando verso il trionfo.

CRESCENTINESE - ACADEMY PRO VERCELLI 3 - 1

RETI: 12’ rigore Brasco (A), 32’, 49’ Franzé (C), 57’ Carra (C)

CRESCENTINESE: Franco M., Marteddu, Lesquier, Masoero, D’aniello, D’anna (56’ Franco S.), Colla (81’ Tavano), Carra (88’ Mudaro), Franzé, Gajon (85’ Florea), Canuto (92’ Chirico) (A Disp. Toscano, Falcone, Vezzoli, Laouini) ALL. Atanassi.