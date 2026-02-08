Articolo »

Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica a Fidenza scontro diretto-salvezza per la Novipiù Alle ore 18 al “PalaPratizzoli” i rossoblu incrociano la Fulgor che condivide l’ultimo posto in classifica con la Bakery Piacenza

Marco Rupil in palleggio (foto Mattia Froio)

di Paolo Zavattaro

Il calendario riserva domenica ai rossoblu il delicato scontro-salvezza di Fidenza contro la Fulgor Foppiani che, vincendo appunto a Fiorenzuola, ha agganciato la Bakery Piacenza a 6 punti, portandosi a -2 dalla Novipiù. All’andata Martinoni e compagni si erano imposti al “PalaEnergica” con largo scarto (87-67) mettendo teoricamente al sicuro lo scontro diretto con gli emiliani. Rispetto alla sfida del 2 novembre, però, la Fulgor è cambiata parecchio inserendo nel roster elementi di spessore come l’ala macedone Marko Milovanovic, la guardia Simone Centanni e l’ala forte Dario Zucca, nel recente passato a Casale in canotta rossoblu. Giocatori che ben conoscono la categoria e che hanno contribuito a ridare slancio e consistenza tecnica alla Foppiani. Nelle scorse settimane, inoltre, è cambiata anche la guida tecnica dei gialloblu, con il siciliano Agostino Origlio (precedenti esperienze importanti in categoria come capo allenatore e come “vice”, soprattutto in squadre del centro-sud) che ha preso il posto di Stefano Bizzozi.

Domenica scorsa, come detto, Fidenza ha giocato a Fiorenzuola una partita di grande personalità e “voglia” imponendosi, alla fine, con 28 punti di scarto.



La Novipiù si troverà quindi ad affrontare al “PalaPratizzoli” di Fidenza (palla a due alle ore 18) una partita per niente facile, nella quale servirà una prestazione completa e continua, senza cali di tensione e di rendimento, sia a livello individuale che del collettivo. I rossoblu dovranno giocare una partita “perfetta” per riuscire a conquistare una vittoria importantissima, utile a tenere dietro in classifica la Fulgor e a rafforzare la posizione del doppio confronto diretto con gli emiliani. Se partite come quelle con Omegna e contro avversarie che stazionano dal centro classifica in su servono ai giovani rossoblu per crescere e fare esperienza, gli scontri diretti con Fidenza e Bakery Piacenza (4 marzo in casa) sono imprescindibili per tenersi lontani dall’ultimo posto che condanna alla retrocessione diretta in B Interregionale, e cercare poi di giocarsi le chance di salvezza nella “corrida” dei play-out. Domenica coach Fabio Corbani Novipiù Monferrato Basket non avrà a disposizione il Destiny Osagie, fermato dall’aggravarsi di una tendinopatia rotula bilaterale, che lo aveva già fortemente limitato negli ultimi mesi. D’accordo con lo staff sanitario il giocatore inizierà un percorso terapeutico e riabilitativo che durerà diverse settimane.

L’incontro di Fidenza, arbitrato dalla terna Schena di Castellana Grotte (BA), Caldarola di Ruvo di Puglia (BA) e Migliaccio di Catanzaro, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket



Dopo la caldissima sfida contro la Fulgor Foppiani, la Novipiù sarà impegnata domenica 15 in casa contro Legnano, seguiranno il turno infrasettimanale di giovedì 19 a Montecatini con la Fabo Herons e la trasferta di domenica 22 a Orzinuovi.