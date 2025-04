Articolo »

13 aprile 2025

13 aprile 2025 Casale Monferrato

Diretta stadio Calcio: in campo nel weekend solo Prima e Seconda Categoria con due derby Il Monferrato con la Capriatese si gioca le residue speranze di approdare agli spareggi

di r.m.

Fermi i campionati di Eccellenza e Promozione causa la concomitanza del Torneo delle Regioni in svolgimento in Sicilia e conclusa la Terza Categoria - ora in attesa dei playoff - in questo fine settimana scendono in campo Prima e Seconda con due derby in programma.

Uno si giocherà a Crescentino dove arriva il Pro Palazzolo, l'altro a Calliano dove i padroni di casa attendono l'Ozzano Ronzonese mentre il Monferrato con la Capriatese si gioca le residue speranze di approdare agli spareggi.

Per questi tre campionati sarà la penultima giornata e solo un verdetto è già stato emesso definitivamente, per cui si preannuncia una domenica ricca di emozioni.

Le gare delle nostre squadre

Crescentinese-Pro Palazzolo

Atletico Caqui-Fulvius

Capriatese-Monferrato

Don Bosco Asti-Fortitudo FO

Calliano Fassa-Ozzano Ronzonese

Junior Asca-Moncalvo

