13 luglio 2022

13 luglio 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù KBM completa il roster con l'ala estone Karl Marcus Poom Ala classe 2004 di 204 centimetri, nel 2018 arriva in Italia reclutato da Novipiù Campus Piemonte. Quest'anno si è qualificato alle Finali Nazionali con l’U19, mentre con Collegno in Serie C Gold, ha perso la finalissima contro la Junior Casale.

di p.z.

Dopo il gran "colpo" di mercato del ritorno a Casale della guardia argentina Lucio Redivo, la Novipiù JB Monferrato ha completato il roster per la stagione 2022/'23 inserendo il giovane estone Karl Markus Poom che ha sottoscritto con la società un accordo biennale.

Ala classe 2004 di 204 centimetri, nel 2018 arriva in Italia reclutato da Novipiù Campus Piemonte. Inizia il percorso nel settore giovanile del club torinese togliendosi diverse soddisfazioni nelle varie categorie a cui è aggregato. Nella stagione 2020/2021 gioca un campionato da assoluto protagonista con l’U18 Eccellenza arrivando alla finale regionale disputata proprio a Casale Monferrato contro la Borgomanero di Leonardo Okeke.

Contemporaneamente gioca minuti importanti anche nel Campionato di C Silver, sempre con Novipiù Campus, che ai giovani più meritevoli propone un percorso di crescita parallelo già nel mondo senior. Nella stagione appena conclusa si qualifica alle Finali Nazionali con l’U19, mentre con Collegno in Serie C Gold, dopo avere vinto il girone di regular season, perde la finalissima contro la Junior Casale. Per Poom 24 gettoni di presenza a 9.1 punti di media a partita.

Nel mese di aprile 2022 partecipa, con l'Academy Varese, all’Adidas Next Generation Tournament, il massimo torneo continentale riservato alle formazioni Under 18. Poom è nel giro delle nazionali giovanili estoni ed è stato convocato per i Campionati Europei Under 18 Division B che si svolgeranno in Romania a fine 29 luglio.

Così Federico Vignola, direttore sportivo della Novipiù JB Monferrato, presenta il talentuoso giocatore: «Con l’arrivo di Karl possiamo dire a tutti gli effetti di avere chiuso il roster. Abbiamo allestito una squadra con dieci giocatori che possono fin da subito essere pronti per disputare un campionato così livellato verso l’alto come la Serie A2 di quest’anno. Karl è un prospetto importante, che seguiamo da anni avendolo incrociato più volte a livello di Settore Giovanile. Sono convinto che in questo biennio monferrino potrà completare al meglio il suo percorso di crescita e sono sicuro che si farà trovare pronto ricavandosi uno spazio importante nelle rotazioni della squadra».