01 giugno 2025

01 giugno 2025 Casale Monferrato

Calcio Playoff, Città di Casale ancora in casa contro il Moretta La squadra di Bellingeri avrà due risultati a disposizione

di r.m.

Dopo la vittoria contro l'Arquatese e il relativo passaggio del turno, il Città di Casale di Casale giocherà nuovamente al "Palli" (alle 16) affrontando la formazione cuneese del Moretta che ha eliminato nello scorso turno il Pedona. In palio la finalissima - in programma tra sette giorni - che sarebbe disputata contro la vincente di Rivarolese-Chiavazzese.

La squadra di Bellingeri anche in questo caso avrà due risultati a disposizione grazie alla migliore posizione ottenuta in campionato, si prevede ancora una volta una grande presenza di pubblico per spingere i suoi beniamini verso l'Eccellenza.

Domenica continuano anche i playoff delle varie categorie, mentre nella giornata di lunedi 2 giugno si disputerà la "final four" della Coppa Piemonte di Seconda in cui è impegnato il Calliano Fassa che in mattinata (ore 10,30) se la vedrà al "Picco" di Trino col St. Christophe, allo stesso orario al "Bianchi" di Oltreponte si sfideranno FC Esio e Olimpia S. Agabio. Nel pomeriggio - sempre sull'impianto di Oltreponte - la finale del torneo.