02 aprile 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù inizia il Girone Salvezza domenica a Mantova

Karl Poom in palleggio contrastato dall'agrigentino Chiarastella (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Chiusa la stagione regolare con la convincente affermazione (la terza nelle ultime quattro gare) contro Agrigento, purtroppo inutile ai fini della classifica finale, la Novipiù Monferrato Basket si appresta ora a iniziare il difficile Girone Salvezza a otto squadre che consentirà la permanenza in categoria solo a quattro contendenti, mentre sono previste altrettante retrocessioni. Oltre ai casalesi si confronteranno nel cosiddetto “Girone Nero” anche Stella Azzurra, JuVi Cremona e Rieti provenienti dal Girone Verde, Mantova, Ravenna, Chieti e San Severo dal “Rosso”, tutte curiosamente appaiate a quota 6 per i punti acquisiti negli scontri diretti della prima fase. Ogni squadra disputerà gare di andata e ritorno soltanto con le quattro avversarie dell’altro raggruppamento. Al termine, le prime due classificate conquisteranno la permanenza in A2, mentre le ultime due retrocederanno direttamente in Serie B. Le squadre dal terzo al sesto posto disputeranno invece i play-out, in un solo turno, al meglio delle cinque gare; abbinamenti 3ª-6ª e 4ª-5ª (date: 28 e 30 maggio, 2, 4 e 7 giugno). Le due vincenti rimarranno in A2, le perdenti retrocederanno in Serie B.

La Novipiù esordirà nel Girone Salvezza domenica 2 aprile (ore 18) alla “Grana Padano Arena” di Mantova contro la Staff di coach Nicolas Zanco (promosso in corsa da assistente a capo allenatore al posto di Valli), che ha chiuso la prima parte della stagione al decimo posto come i casalesi. Nel turno pre-pasquale di sabato 8 aprile (ore 19,30) Martinoni e compagni affronteranno poi al “PalaEnergica” la OraSì Ravenna, seguirà domenica 16 la lunga trasferta in Puglia, a San Severo, contro l’Allianz Pazienza e infine, il 23 aprile, partita casalinga contro il Caffè Mokambo Chieti. Gare di ritorno il 29 aprile in casa con Mantova, il 7 maggio a Ravenna, il 14 a Casale con San Severo per terminare il 21 a Chieti.

«Il nostro obiettivo, come per tutte le altre sette squadre del Girone Nero, è cercare di salvarci evitando la “coda” dei play-out - commenta coach Stefano Comazzi - Per riuscire in questo intento non basterà vincere tutte le partite in casa, ma bisognerà cercare di fare punti anche in trasferta. Non sarà un’impresa facile perché il girone si annuncia equilibrato e agguerrito. Iniziamo il nostro cammino domenica a Mantova contro un’avversaria che si presenta come una delle maggiori candidate alla salvezza diretta. In settimana la squadra ha lavorato bene, l’ambiente è sereno e c’è la giusta tensione che dovremo trasformare sul campo in energia positiva».

Mantova, come la Novipiù, ha cambiato pelle nelle ultime settimane, prima con l’innesto del centro Iannuzzi (ex JuVi Cremona) al posto di Morgillo passato a Cantù e poi con l’arrivo da Udine dell’americano Keshun Sherrill dopo la risoluzione del contratto con Anthony Miles. Tra i punti di forza della squadra virgiliana ci sono l’altro americano LaQuinton Ross, il lungo Janelidze e gli italiani Cortese e Veronesi. «La Staff è una squadra che, fino all’ultimo, ha lottato per non ritrovarsi nel Girone Nero e che ci è entrata solo per gli scontri diretti a sfavore contro Chiusi. Ha giocatori di valore e si è rinforzata ulteriormente con l’arrivo di Sherrill, come si è potuto vedere nell’ultima partita a Cento - dice coach Comazzi - Dispone nel poster di elementi esperti della categoria come Cortese, Iannuzzi e Janelidze, un americano interessante che ha già fatto vedere di essere giocatore di categoria superiore come Ross e giocatori che possono avere sulla singola partita un impatto molto importante come Criconia e Veronesi e Calzavara, giovane molto interessante. Adesso i virgiliani stanno vivendo le vibrazioni positive del cambiamento e sono in fiducia. La nostra difesa, con il nuovo assetto, è avvicinabile alle migliori difese del campionato. Dobbiamo partire proprio dalla solidità difensiva per cercare di contrastare Mantova».

Domenica non sarà disponibile Matteo Ghirlanda, che non ha ancora risolto del tutto il problema al polpaccio. Ci sarà invece l’americano Aaron Carver, ma il suo utilizzo andrà gestito dopo il recente affaticamento al quadricipite. Ex della sfida Alvise Sarto, che in passato ha giocato nelle file di Mantova.

La partita, arbitrata dalla terna formata da Lucotti, Chersicla e Bartolini, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.