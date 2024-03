Articolo »

24 marzo 2024

24 marzo 2024 Casale Monferrato

Diretta stadio Calcio: Città di Casale e Valenzana Mado riposano, per il Trino occasione di avvicinarsi alla vetta In Seconda bella sfida a Ozzano dove i rossoblu attendono la Pro Palazzolo

di r.m.

Turno ridotto in questo weekend nei campionati di Eccellenza e Promozione dove si disputano solo i recuperi per permettere alla Rappresentativa di partecipare al Torneo delle Regioni che si svolge in Liguria. Sarà in campo però il Trino che giocherà il recupero contro la Dufour Varallo e con un successo gli azzurri si avvicinerebbero sensibilmente alla vetta.

Nelle altre categorie, dopo le gare di mercoledi sera, si continua regolarmente e in Prima sia Monferrato che Moncalvo giocheranno in casa, in trasferta la Fulvius mentre la Fortitudo FO giocherà lunedi sera lo scontro salvezza contro l'Auroracanottieri.

In Seconda bella sfida a Ozzano dove i rossoblu attendono la Pro Palazzolo, anticipo per la Crescentinese ospite sabato pomeriggio dell'Academy Pro Vercelli. Nel girone H ancora una partita delicatissima per il Calliano che deve fare punti a Pozzolo Formigaro, infine in Terza doppia trasferta per Moranese (ospite della capolista St.Christophe) e Luese Cuccaro (col Lerma).

Le gare delle nostre squadre

Trino-Dufour Varallo

Monferrato-Don Bosco Asti

Moncalvo-Annonese

Cassano-Fulvius

Academy Pro Vercelli-Crescentinese

Ozzano Ronzonese-Pro Palazzolo

Villanova-Rmantin

Pozzolese-Calliano

St. Christophe-Moranese

Lerma-Luese Cuccaro

Diretta dalle 14,30 sulla Pagina Sport