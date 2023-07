Articolo »

Basket Serie B Interregionale La Junior ha scelto il giocatore straniero: è l'esterno bulgaro Dimitrov

di p.z.

Dopo le conferme di capitan Giulio Raiteri e del play-maker Guglielmo De Ros e gli arrivi di Davide Boeri (ala classe 2001), Alessandro Galluzzo (centro del 2002), Nicholas Giacomelli (esterno del 2002) ed Emanuele Rosso (ala del 2002), la Junior Casale ha inserito nel roster anche il giocatore straniero previsto dal nuovo regolamento della Serie B. È Erik Dimitrov, guardia/ala classe 1995 di 198 centimetri di origine bulgara con grandi doti realizzative e precedenti esperienze in Italia. Svolta la trafila delle giovanili a Sofia, ha esordito nella Division A bulgara nel 2013-14 mantenendo la categoria anche nella stagione successiva. Nel 2016/17 la sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, in Germania. Nelle tre stagioni successive Dimitrov ha giocato in Italia in Serie C Silver, rispettivamente a Pozzuoli, Taranto (22.5 di media in 24 gare, con un "high" di 39 punti in una partita) e Brindisi (21.3 punti di media in 21 partite); successivamente, nel 2020/21, è ritornato a giocare in Bulgaria per poi riaccasarsi in Italia, nella stessa stagione, ad Adria, in C Gold (16.7 punti di media in 15 gare). Nell’ultima stagione ha iniziato nella Serie A bulgara dove ha disputato 7 partite, poi si è trasferito a Termoli, in Serie C Gold, chiudendo con 19 partite giocate e 17.5 punti di media.

In campionato la Junior è nel Girone A della Conference Nord-Ovest di B Interregionale con formazioni piemontesi e lombarde: Campus Varese, Gallarate, Robur Basket Saronno, Omnia Pavia, Basketball 7 Laghi Gazzada, Collegno, College Borgomanero, Oleggio Magic, B.C.Serravalle, Campus Piemonte, Savigliano.