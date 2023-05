Articolo »

Sport

13 maggio 2023

13 maggio 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù è con le spalle al muro: servono due vittorie per andare ai play-out

Matteo Formenti al tiro (foto Monferrato Basket)

di Paolo Zavattaro

Tre sconfitte consecutive hanno spinto la Novipiù Monferrato Basket al penultimo posto del Girone Salvezza e la mettono con le spalle al muro quando mancano due sole partite alla conclusione della fase a orologio. Anche a Ravenna, domenica scorsa, i rossoblu hanno fallito l’obiettivo e adesso sono costretti a vincere contro San Severo e Chieti per sperare di potersi poi giocare la salvezza nei play-out. In caso contrario sarà retrocessione in Serie B, un finale amarissimo che la squadra di coach Comazzi dovrà cercare di evitare in ogni modo e con ogni mezzo fino all’ultimo. Dopo la sconfitta contro l’OraSì dell’ex Bernardo Musso, l’allenatore della Novipiù aveva cercato di mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità: «Sono molto arrabbiato, soprattutto con me stesso e mi assumo tutte le responsabilità per non essere riusciti a cavalcare la situazione per quella che era, ma ho chiesto anche a ognuno dei miei giocatori di guardarsi allo specchio e di provare a darsi delle risposte a questa situazione…».

In settimana la squadra ha fatto quadrato e si è allenata con grande concentrazione preparando nei dettagli la “battaglia” di sabato (ore 17) in casa contro San Severo. «Ci aspetta una partita di importanza capitale che dovremo approcciare con intensità, cattiveria e grande voglia di difendere la permanenza in questa serie. Solo facendo così possiamo pensare di riuscire a vincer - dice il capo allenatore della Novipiù, Stefano Comazzi -. La squadra sta vivendo una stagione logorante, indubbiamente difficile e complicata per tante ragioni. Era riuscita a risollevarsi dalle sabbie mobili, poi quando è subentrata qualche difficoltà si è fatta prendere nuovamente dallo sconforto. Ho detto ai ragazzi che non bisogna continuare a guardare indietro, ma bisogna voltare pagina per raggiungere tutti insieme l’obiettivo». Poi il tecnico rossoblu aggiunge: «A Ravenna abbiamo giocato una partita molto brutta, ma nelle precedenti la voglia di lottare non era mai mancata. Adesso ci aspetta il confronto con San Severo, che abbiamo battuto qualche settimana fa in Puglia con una gara dalle percentuali realizzative altissime che avevano reso tutto molto facile. Non sarà così sabato e dobbiamo aspettarci una partita dura e “sporca”, da giocare fino in fondo con il coltello tra i denti. Avevo detto che quella vittoria non doveva illuderci che sarebbe stato tutto facile, e in effetti sono poi arrivate tre sconfitte di fila che hanno interrotto il nostro cammino dopo le affermazioni contro Ravenna e San Severo. Adesso ci tengono in vita le ultime due partite: soltanto con due vittorie potremo farcela senza dipendere dai risultati delle altre. Sabato non potremo più sbagliare e ci servirà più che mai sentire il calore e il sostegno dei nostri tifosi. Tutti insieme vogliamo difendere la A2, che è un patrimonio sportivo di questa città e del territorio. Lo faremo per il Club, per il nostro pubblico, ma anche e soprattutto per noi stessi e per il nostro orgoglio personale. Affrontiamo una squadra che viene da una bella vittoria, al contrario nostro che arriviamo dalla sconfitta più brutta di quest' ultimo periodo. Vogliamo trasformare la frustrazione in rabbia agonistica, quella che cercheremo di mettere in campo, lottando su ogni pallone a partire dalla palla a due».

La Cestistica San Severo è reduce dalla affermazione in casa contro Rieti e ha, nel complesso, una vittoria in più dei monferrini. In questa seconda fase l'uomo in più dei pugliesi è il lungo Ion Lupusor, che sta viaggiando a 14 punti di media. I punti di forza del roster di coach Damiano Pilot sono il centro Ed Daniel, giocatore di assoluto valore che sta producendo 13.8 punti e 12.6 rimbalzi a partita, e la guardia Nik Raivio, altro giocatore che conosce molto bene questo campionato. Nel quintetto ci sono anche il giovane play Matteo Bogliardi e l'argentino di passaporto italiano Agustin Fabi, assente nella sfida di andata. Nelle rotazioni trovano parecchio minutaggio anche Antonino Sabatino, playmaker, l'esterno Djordje Pazin e le ali Lorenzo Tortù e Mihajlo Jerkovic. San Severo ha disputato una stagione di alti e bassi e arriva a Casale che l'intenzione di ribaltare il risultato dell'andata al "Pala Falcone e Borsellino” quando la Novipiù si impose per 80-91 con una prestazione eccellente del collettivo impreziosita dai 26 punti messi a referto da un Quinn Ellis incontenibile, che però nelle ultime partite è parso sotto tono al pari di altri compagni.

La partita, arbitrata dalla terna formata da Lucotti, Maschio e Luca Attard, sarà trasmessa in streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

Tante le iniziative ideate da Monferrato Basket per la partita di sabato. Prima della palla a due saranno premiati i vincitori del concorso “Basket et School” con disegni a tema dei bambini della scuola primaria. Inoltre ci sarà il “Family Day” per i bambini del minibasket che sfileranno in campo durante l’intervallo e assisteranno alla partita in tribuna insieme ai loro genitori (ingresso gratuito per fratelli e sorelle dei tesserati, biglietti a soli 2 euro per i genitori). In occasione della Festa della Mamma, inoltre, è prevista una promozione speciale con biglietto a 5 euro di Tribuna per le mamme accompagnate dai figli. All’ingresso del Palazzetto sabato sarà allestito uno stand dove si potranno acquistare le magliette della corsa “StraCasale 2023” del 26 maggio, di cui Monferrato Basket è partner.