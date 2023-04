Articolo »

Sport

05 aprile 2023

05 aprile 2023 Casale Monferrato

Basket Serie B Mercoledì sera al "PalaEnergica" la Junior sfida la Gema Montecatini

Lo juniorino Alessandro Riva a canestro (foto Pino Avonto)

di Paolo Zavattaro

Lo scontro diretto contro Oleggio del turno scorso doveva essere la partita della svolta per la Junior, invece è arrivata la sesta sconfitta di fila e i rossoblu vedono allontanarsi ulteriormente le speranze di giocarsi nella post season la permanenza in categoria. In classifica i novaresi hanno ora 4 punti in più dei casalesi che restano al terzultimo posto, a quota 16, appaiati al College Borgomanero, che però è davanti avendo vinto entrambi gli scontri diretti con Raiteri e compagni. La situazione si fa alquanto complicata, a cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, perché le ultime quattro squadre retrocederanno direttamente in Serie C e il calendario riserva alla JC poche partite abbordabili, anche se la squadra di coach Cristelli dovrà provare in ogni modo, fino alla fine, a conquistare sul campo punti preziosi sperando che le avversaria dirette commettano qualche errore.



La Junior torna in campo mercoledì 5 aprile (ore 20,30) al “PalaEnergica Paolo Ferraris” nel turno di campionato pre-pasquale contro la Gema Montecatini, sconfitta dai rossoblu in Toscana, all’inizio di dicembre, in un momento di grande difficoltà della formazione termale. Ora la Gema ha 6 punti in più dei monferrini e arriva a Casale sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria del turno scorso in casa contro Gallarate. Squadra ostica quella guidata dal navigato tecnico Massimo Angelucci, che ha assunto il ruolo di capo allenatore proprio in occasione del confronto di andata con la JC. Al cambio di rotta della formazione di Montecatini ha contribuito il recente innesto nel roster dell’esperta guardia tiratrice Marco Laganà, 30 anni, uno dei giocatori più prolifici degli ultimi dieci anni in A2, campionato che ha frequentato a lungo con esperienze a Biella (prima di salire in Serie A a Cantù e a Brescia), Reggio Calabria, Latina, Bergamo, Ravenna, Capo d’Orlando e Mantova. Poi l’esperienza in B, a Firenze, da dove è arrivato dopo il ritiro della società a campionato in corso. Altri elementi di spicco della Gema sono capitan Fernando Marengo, centro dotato di esperienza e “garra”, il 40enne centro Luca Infante, giocatore che il pubblico casalese conosce molto bene per le molte battaglie da avversario, l’ala italo-brasiliana Bruno Duranti, l’ala di scuola canturina Tommaso Molteni, l’ala Nicola Savoldelli, ex Stella Azzurra, Treviglio e Bergamo e il centro Marco Di Pizzo con trascorsi in A con Pistoia e poi in A2 con Latina e in B, tra le altre, con Omegna e Real Sebastiani Rieti.

Un'avversaria da prendere quindi con le pinze, la Gema Montecatini, ma la Junior dovrà mettere in campo ogni energia per cercare di sovvertire il pronostico e vincere la battaglia. Nelle file dei rossoblu è ancora in dubbio la presenza di Igor Jovanovic per i postumi di una forte distorsione alla caviglia.