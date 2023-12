Articolo »

Sport

17 dicembre 2023

17 dicembre 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Verde Domenica trasferta in Sicilia per una Novipiù in cerca di conferme

Tommaso Fantoma a canestro contro Vigevano (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

La travolgente vittoria casalinga contro la Elachem Vigevano (+25) ha portato una ventata di serenità e di energia positiva in casa Monferrato Basket. La squadra di coach Fabio Di Bella ora è a +4 su Latina, appaiata anche a Luiss Roma e Moncada Agrigento, prossima avversaria nel confronto di domenica 17 dicembre (ore 18) in Sicilia, primo impegno di un doppio confronto esterno consecutivo che sabato 23 vedrà poi i rossoblù scendere in campo a Rieti (20,30). Sfida casalinga, invece, sabato 30 dicembre (sempre alle 20,30) al “PalaEnergica” contro Treviglio.

Alla cena di Natale, all’Accademia Filarmonica, era presente con la squadra anche “Aka” Fall, arrivato dalla Benacquista Latina, che in settimana si è allenato con i compagni. «La società ha deciso di intervenire sul mercato rinforzando la squadra con un giocatore esperto come “Aka” in vista di questa seconda metà di stagione. Ringrazio la proprietà e i soci per averci permesso di chiudere l’operazione in tempi così ristretti. Fall è un giocatore esperto della categoria in grado di darci delle opzioni in più nel reparto lunghi, potendo giocare sia da “4" al fianco di Martinoni che da “5”, con Pepper o Romano nello spot di ala forte», dice il direttore sportivo rossoblu, Federico Vignola. Queste invece le parole di “Aka” Fall, che farà il suo esordio in rossoblu domenica contro Agrigento: «Sono molto contento di essere tornato a casa, di poter riabbracciare il pubblico di Casale, il mio pubblico, la mia gente e di poter rigiocare con capitan Martinoni con il quale ho condiviso tanti bei momenti. Sono davvero entusiasta e carico». L’arrivo di Fall prelude all’imminente uscita di Dario Zucca, che però al momento non è stata ancora ufficializzata. Ai margini della squadra è finito da qualche tempo anche il play-maker Tommy Pianegonda al quale Di Bella sta preferendo Castellino nelle rotazioni dei “piccoli”. Se arriveranno delle proposte interessanti, anche il giocatore vicentino potrebbe lasciare la Novipiù. La società sta sempre monitorando il mercato, ma non sembrano imminenti nuove operazioni avendo a disposizione soltanto un altro movimento in entrata. T

I rossoblu sono volati in Sicilia per la sfida cruciale di domenica al “PalaMoncada" di Porto Empedocle con la Fortitudo Agrigento di coach Damiano Pilot contro la quale, all’andata, vinsero 76-74. L’obiettivo dei casalesi è di aggiudicarsi la match per chiudere i conti nel doppio confronto diretto e, al tempo stesso, cancellare lo zero dalla casella delle vittorie esterne. Agrigento sta vivendo un momento di difficoltà, con una sola vittoria (in casa contro Latina) nelle ultime cinque gare. Da valutare le condizioni del capitano dei siciliani, Albano Chiarastella, in fase di recupero dopo un infortunio e dell’altro lungo, l’americano Jakob Polakovich, fermatosi nella partita contro Torino. Le rotazioni degli esterni vedono il play americano Dwayne Cohill e gli italiani Meluzzi, Morici e Sperduto, alternarsi sugli esterni. Lorenzo Ambrosin, miglior realizzatore della Moncada Energy, sta occupando lo slot di ala forte, per l’indisponibilità di Chiarastella. Sotto canestro l'estone Peterson si sta ritagliando un minutaggio importante. Completano il roster i giovani Caiazza e Traorè.

Così Stefano Cova, assistente allenatore della Novipiù, presenta la partita: «Siamo contenti per l’ottima prestazione contro Vigevano, ma questa bella vittoria non deve riempirci la pancia. Dobbiamo andare ad Agrigento molto affamati, sapendo che troveremo una squadra in difficoltà per gli infortuni, ma che lotterà su ogni pallone. Agrigento è una squadra che vende sempre cara la pelle, che corre tanto e fa del tiro da tre una delle sue armi principali. Gioca una pallacanestro molto veloce, anche la transizione difensiva sarà una delle nostre chiavi. Vedremo se ci sarà o meno Polakovich, il miglior rimbalzista del campionato, che sicuramente potrà darci fastidio. Noi siamo al completo, stiamo bene, dobbiamo solo concentrarci e cercare di replicare esattamente quello che abbiamo fatto contro Vigevano cercando di andare in Sicilia e prendere a tutti i costi i due punti».

La partita, arbitrata dalla terna formata da Salustri, Perocco e Luca Attard, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.