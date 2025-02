Articolo »

Sport

22 febbraio 2025

22 febbraio 2025 Casale Monferrato

Serie B Interregionale Domenica al Palazzetto la Junior affronta il Costone Siena

Lo juniorino Di Giuliomaria (foto Pino Avonto)

di p.z.

Nel campionato di Serie B Interregionale prima partita casalinga del Play-In Gold per la Junior di coach Daniele Degiovanni che domenica 23 febbraio alle ore 18 riceve al "PalaEnergica Paolo Ferraris" il Costone Siena, che nella giornata inaugurale ha perso contro il College Borgomanero. I monferrini, invece, sono stati sconfitti in Toscana dal Quarrata al termine di una partita equilibrata e combattuta affrontata con rotazioni cortissime per le assenze di Formenti e Di Giuliomaria, squalificati, che però rientreranno entrambi contro i senesi.