03 gennaio 2021

Basket Serie A2 La JBM si aggiudica i due punti in palio al PalaFacchetti: contro la BCC termina 77-88 La Novipiù domenica 10 gennaio sarà impegnata al "PalaFerraris" nel match che la vede opposta all’Assigeco Piacenza degli ex juniorini Formenti e Cesana

di s.g.

Una JBM bella e corale si impone al PalaFacchetti di Treviglio. Match iniziato nel segno del grande equilibrio; nel secondo quarto inizia a farsi vedere il buon gioco dei ragazzi di coach Ferrari, che spesso liberano al tiro il puntualissimo Thompson. JJ Frazier prova a tenere in partita i suoi, mentre l’ex del match Nikolic litiga con il ferro. Donzelli gioca una sontuosa partita, fatta di agonismo e grande attenzione. Martinoni, chiamato ad un lavoro extra per l’ingenuità di Camara che si carica di falli, conferma sul campo i suoi galloni di capitano con una prestazione attenta e preziosa. Nel finale si vede anche Redivo, partito in sordina, che con un ultimo quarto giocato a mille chiude il match con +32 di valutazione. Ma quello che più impressiona nella serata in terra bergamasca è la grande coralità della squadra, che, al netto di qualche momento di gioco non esaltante, con pazienza costruisce il miglior tiro possibile, scardinando la difesa dei padroni di casa con grande intesa fra reparti.

Alla palla a due per la JBM si schierano in campo Fabio Valentini, Redivo, Donzelli, Thompson e Gora Camara. Del centro senegalese dalla lunetta i primi punti rossoblù. Difese in controllo nei primi minuti del match; la penetrazione palla in mano di Sarto fissa il punteggio sull’ 8-6 al 4’. Alla bomba di JJ. Frazier risponde a stretto giro Donzelli. L’appoggio di Thompson riporta il match in perfetta parità (11-11), in un primo quarto a basso punteggio ma interessante per contenuti espressi. Un pregevole semi-gancio in allontanamento di capitan Martinoni fissa il punteggio del primo quarto fra la BCC e la JBM sul pari 17. La difesa di Cagnardi si perde Thompson che, servito con i tempi giusti da Donzelli, appoggia il 19-23. Mini-parziale della Blu Basket, oggi in maglia oro per celebrare i 50 anni del sodalizio, chiuso da Redivo, che si iscrive a referto al minuto 14 portando il punteggio sul pari 25. I tagli di Thompson non vengono letti con precisione dalla difesa di Treviglio: il numero 1 in maglia rossoblù è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra, con 5/7 da due. Sul 27-33, propiziato dalla triple di Thompson e Fabio Valentini, i padroni di casa fermano il match: in uscita dal timeout Treviglio non costruisce niente di buono ed è Redivo a trovare, sullo stravolgimento di fronte, la via del canestro. Momento confuso del match, con molte palle perse e poche azioni ragionate. L’ultima azione della JBM del primo tempo viene disegnata da coach Ferrari: lo schema non riesce ed è Treviglio ad aver l’ultimo possesso del primo tempo. I primi due quarti al PalaFacchetti si chiudono sul punteggio di 33-40.

Si riparte con un gioco ancora abbastanza confuso. L’ex del match Nikolic commette un fallo antisportivo, che la JBM sfrutta per ristabilire le distanze. Quarto fallo di Gora Camara, un’ingenuità quando mancano quasi 17 minuti di gioco alla sirena. La schiacciata a due mani di Thomspon, lasciato libero nel pitturato per l’ennesima volta dalla difesa BCC, fissa il punteggio sul 38-47. JJ Frasier non ci sta e con il gioco da 2+1 scuote i suoi e aggrava del terzo fallo Fabio Valentini. Redivo e Donzelli mettono ordine nell’attacco JBM: +10 e massimo vantaggio rossoblù. Il match si accende e salgono le percentuali al tiro di entrambe le squadre; non cambia però il gap fra i due quintetti, fisso sui 4 possessi. Il canestro di Martinoni allo scadere del terzo periodo blocca il segnapunti all’ultimo intervallo breve sul 52-66. Nell’ultimo quarto la JBM allunga ancora: l’intesa fra il reparto lunghi e gli esterni è ottima, con le letture dell’attacco Junior che scardinano il fortino difensivo della Blu Basket. I ragazzi di coach Ferrari controllano l’inerzia del match, raffreddando tutti i tentativi di recupero di Treviglio. Redivo trova spazio per le sue azioni in palleggio, Martinoni è autore di preziosissime giocate che non rientrano nel computo statistico ma che sono essenziali nell’economia del gioco. Lucio Redivo segna l’undicesimo punto del solo quarto quarto, tenendo Treviglio a distanza di sicurezza mentre si entra negli ultimi due minuti del match (71-84). I ragazzi di coach Cagnardi non si arrendono e con due facili appoggi di Nikolic e Taddeo si riportano sul -9. Si gioca fino all’ultimo per definire la differenza canestri: termina 77-88.

Quattro giocatori JBM in doppia cifra: top scorer rossoblù è Lucio Redivo, che chiude il match a quota 26. Al minuto 14’ l’argentino di Bahia Blanca era fermo a quota 0 punti segnati. Completano la prestazione dell’argentino 7 rimbalzi catturati (secondo migliore rossoblù) e 5 assist per il +32 di valutazione. Martinoni chiude il match con un ottimo bottino di 10 (5/7 da due), tanti minuti in campo e giocate di qualità. Donzelli esce dal PalaFacchetti con un conteggio di 10 punti, ma un grande impatto sul match (per lui 37 minuti sul parquet, il giocatore con il minutaggio maggiore della JBM) mentre Thompson fa segnare 21 punti e 8 rimbalzi, con ottime letture e superbi inserimenti per tutto il match. La JBM ha realizzato il 59% dei tiri dal campo, con 10/17 da tre. La lotta a rimbalzo è nettamente a favore della Novipiù (39-26) con una distribuzione molto omogenea fra gli effettivi. La JBM ha infine fatto registrare 25 assist.

BCC TREVIGLIO - NOVIPIU’ JB MONFERRATO 77-88 (17-17; 33-40; 52-66)