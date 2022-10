Articolo »

Sport

09 ottobre 2022

09 ottobre 2022 Casale Monferrato

Tennis - Serie A Errani a segno in singolo e doppio e la Canottieri vince contro Verona Le casalesi si impongono 3-1 contro le venete

Duplice vittoria per Sara Errani. La portacolori della Canottieri a segno in singolare e doppio con Lisa Pigato (f. Bodo)

di a.mo.

Prima giornata di A1 femminile e la Canottieri Casale di capitan Giulia Gabba si fa trovare pronta contro la temibile matricola dell'AT Verona Falconeri vincendo 3-1. Grande attesa per il ritorno di Sara Errani. La ex numero 5 Wta ha disputato un ottimo match contro Angelica Moratelli, vincendo 7-5, 6-4.

Debutto in maglia Canottieri per la toscana Jessica Pieri, che ha superato la bulgara Elitsa Kostova con lo score di 6-3, 6-4. Stop per Lisa Pigato contro Angelica Raggi: la romana ha sconfitto 6-3, 6-2 la tennista di viale Lungo Po Gramsci. Nel doppio successo al super tie break per Errani e Pigato contro Kostova e Moratelli (6-4, 5-7, 11-9). Nell'altro match del girone 1 Parioli a segno 4-0 contro Lumezzane.

Prima giornata anche per l'A2 femminile: le ragazze di coach Giugiu Massola sono state fermate per 4-0, in trasferta, dal Circolo Tennis Bologna.