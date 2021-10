Articolo »

30 ottobre 2021

30 ottobre 2021 Casale Monferrato

Al Municipale “L’idea di giustizia”, lezione di Massimo Cacciari Appuntamento domenica 31 ottobre

di r.m.

Due ospiti prestigiosi per un incontro molto atteso, domenica 31 ottobre per stagione culturale della Comunità Ebraica di Casale Monferrato, tanto che anche la sede non sarà come di consueto quella di vicolo Salomone Olper, ma il Teatro Municipale di Casale Monferrato. Alle ore 16, moderati da Claudia De Benedetti direttore dei Musei Ebraici di Casale, troveremo sul palco Massimo Cacciari filosofo, accademico, saggista e politico italiano, ex sindaco di Venezia e Michele Rosboch, professore di Storia del diritto all’Università degli Studi di Torino.

Il titolo del loro incontro è “L’idea di giustizia dal pensiero classico a ebraismo e cristianesimo”. Elio Carmi, presidente della Comunità Ebraica di Casale, ne spiega così i contenuti: “In un momento in cui parole come diritto, giustizia e legge vengono utilizzate nel modo più differente l’apporto di pensatori come Cacciare è Rosboch è fondamentale per cercare di comprendere meglio la società che stiamo vivendo”.

Una riflessione che è diventata oggi persino più attuale di un anno fa, quando l’intervento di Cacciari e Rosboch era stato inserito nel calendario delle attività di ottobre 2020 in Sinagoga, ma era stato rinviato a pochi giorni dall’evento per la ripresa della pandemia. I due studiosi hanno mantenuto la promessa di ritornare a Casale e hanno fissato la nuova data per discutere di un tema che parte dalle radici storiche dei rapporti umani fino ad affrontare le tematiche più attuali del nostro concetto di giustizia.

Massimo Cacciari è considerato uno dei più autorevoli filosofi teoretici contemporanei. Nato a Venezia. città di cui è stato Sindaco, è stato Direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Accademia di Architettura di Lugano e nel 2002 ha fondato la Facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, di cui è il primo preside. Dal 2012 è professore emerito di Filosofia presso lo stesso Ateneo. E’ stato co-fondatore e co-direttore di alcune delle riviste che hanno segnato la vita politica, culturale e filosofica italiana e autore di decine di pubblicazioni, La sua ricerca teoretica si concentra nel “trittico”: Dell’Inizio, Milano 1990; Della cosa ultima, Milano 2004; Labirinto filosofico, Milano 2014.

Michele Rosboch, vanta una lunga carriera universitaria e di studi, oltre che in giurisprudenza anche in storia del diritto, paleografia e diplomatica. Professore Associato oggi è titolare di Storia del diritto italiano ed europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino (sede di Torino) e tiene anche i corsi di Diritto comune e Storia delle dottrine politiche nella sede di Cuneo. Ingresso libero a partire dalle ore 15 fino ad esaurimento di posti e subordinato all’esibizione del Green Pass.