01 gennaio 2023

01 gennaio 2023 Casale Monferrato

Ciclismo Nel 2024 il Tour de France transiterà nel Monferrato Il 1° luglio la terza tappa di 255 ׂׅׅkm. da Piacenza a Torino sarà dedicata a Fausto Coppi.

"Challenge Gran Monferrato": un passaggio dell’edizione 2020 della corsa a Casale (foto R. Rizza)

di Alfredo Colella

«In 120 anni di storia, il Tour de France non era mai partito dall’Italia e questa era una sorta di mancanza che abbiamo voluto colmare». Sono le parole del patron del Tour, Christian Prudhomme, alla presentazione delle prime tre tappe dell’edizione 2024, che vuole così rendere omaggio ad alcuni nostri campioni del passato e alle loro gesta che hanno illuminato la corsa francese. Già la scelta dell’anno non è casuale, perché fu Ottavio Bottecchia a firmare la prima vittoria italiana al Tour nel 1924. La partenza da Firenze è fissata per il 29 giugno in memoria di Gino Bartali, con arrivo a Rimini. Il giorno seguente sarà invece ricordato Marco Pantani, con la 2ª tappa da Cesenatico a Bologna, mentre lunedì 1 luglio sarà la volta di Fausto Coppi nella 3ª tappa di 255 km da Piacenza a Torino e il passaggio della carovana di ciclisti da Tortona (sede del primo gpm di giornata), Alessandria, Carentino e Nizza Monferrato. Una notizia che rallegrerà sicu-ramente i tantissimi monferrini appassionati di ciclismo che, in quanto ad appuntamenti presti-giosi, non possono certo lamentarsi se guardiamo alla storia recente del nostro territorio: il Monferrato è stato infatti protagonista di tappe del Giro d’Italia e del Giro Rosa, di classiche come il Giro del Piemonte e la Milano Torino, del circuito di corse Gran Monferrato riservato ad Elite e U23. La possibilità, però, di veder passare la corsa più famosa del pianeta sarà per i tifosi un’occa-sione davvero unica.