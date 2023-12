Articolo »

23 dicembre 2023

23 dicembre 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Verde La Novipiù sabato sera a Rieti con l'obiettivo di conquistare i due punti

Per la Novipiù inizia un ciclo di partite con squadre di medio-alta classifica (f. Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Non si ferma il campionato di Serie A2 nelle festività di fine anno con la Novipiù che dovrà affrontare un ciclo di partite di fuoco ad iniziare dalla trasferta di sabato a Rieti (ore 20,30) alla quale seguirà l'impegno casalingo del 30 dicembre - alla stessa ora - contro Treviglio. Poi gara esterna a Cremona, all'Epifania, contro la ]uVi e derby del Piemonte con Torino il 14 gennaio al “PalaEnergica”. Una serie di partite contro avversarie di medio-alta classifica nelle quali i rossoblu, con le spalle al muro dopo le sconfitte nei recenti scontri diretti con Luiss Roma e Agrigento - dovranno andare in cerca di punti pesanti per risalire verso posizioni meno pericolose. Al momento, infatti, Martinoni e compagni sono penultimi a 8 punti appaiati ai capitolini e a Vigevano, a +4 sul fanalino di coda Latina. Nel girone d'andata il doppio turno casalingo consecutivo contro Agrigento e Rieti aveva fruttato ai monferrini un bottino preziosissimo di 4 punti. Contro i laziali la squadra di coach Di Bella era imposta per 97-92 con C.J. Kelly mattatore con 26 punti e un ottimo Martinoni (18), ma i rossoblu, con un'eccellente prestazione corale, erano riusciti a mettere granelli di sabbia negli ingranaggi della Real Sebastiani che attualmente è quinta in classifica con uno score di 9 vittorie e 6 sconfitte (6-1 in casa, l'unica battuta a vuoto contro l'Urania Milano).

Squadra talentuosa e profonda quella di coach Alessandro Rossi, con due americani di valore come Jazz Johnson e Dustin Hogue e un solido gruppo di italiani tra i quali Raucci, Spanghero, Nobile, Italiano, Ancellotti e gli ex rossoblu Italiano e Sarto. Altro ex è l’estone Karl Markus Poom, che si è da poco aggiunto al roster. I reatini arrivano alla sfida di sabato con alcune assenze pesanti come quella del play-maker Marco Spanghero fermato da un infortunio al polpaccio e di Nobile (caviglia), oltre a Sarto, “out" da alcune settimane. La Novipiù, invece, affronta la seconda trasferta consecutiva con la voglia di riscattare il pesante passo falso di Agrigento in uno scontro diretto che valeva tantissimo per la classifica. «In questi casi l'unica medicina è lavorare sodo in palestra e allenarsi forte e così la squadra ha fatto questa settimana alzando al massimo l'intensità degli allenamenti - dice Federico Vignola, direttore sportivo di Monferrato Basket - A Rieti sabato ci aspetta una partita tostissima contro un avversario che, nonostante le assenze, non sarà certo disposto a fare regali. Nei prossimi turni il calendario ci metterà di fronte a squadre della fascia alta della classifica contro le quali dovremo cercare di fare punti senza andare troppo per il sottile».

Dopo la trasferta in Sicilia, alla quale non aveva preso parte il vice allenatore Michele Baudino per una indisposizione, leggero attacco influenzale per il play-maker Calzavara, che però in settimana si è regolarmente allenato e sabato sarà a disposizione. La squadra è partita per Rieti in pullman venerdì, in tarda mattinata, dopo la seduta di rifinitura e farà rientro in città dopo la partita. Ai rossoblu verranno concessi due giorni di riposo, domenica e lunedì, per poi riprendere regolarmente gli allenamenti martedì 26 dicembre in vista del confronto casalingo di sabato prossimo contro Treviglio.

Così l’assistente allenatore della Novipiù, Stefano Cova presenta la gara contro Rieti: «Arriviamo da una partita non felice, dopo il 7-0 iniziale sono sempre stati davanti gli avversari che hanno vinto meritatamente. Siamo arrivati senza la giusta cattiveria agonistica, nonostante fosse una partita molto importante per noi. A Rieti dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi, perché lo slot per entrare ai playoff direttamente è vicino e siamo tutte attaccate: c’è da fare bottino per forza. I laziali sono una squadra con qualche problema, agli altri infortunati si è aggiunto Spanghero, ma è anche una squadra allenata bene e che gioca bene, che lotta per le zone alte della classifica. Ne conosciamo il valore. All’andata siamo stati bravi noi a vincere. I due pericoli principali sono Johnson, che sta giocando in maniera sublime, con grande propensione da tre, e che sa attaccare il ferro con rapidità, e Hogue, lungo molto fisico, di altra categoria che sta dominando in questo momento. Noi siamo al completo, cercheremo di vincere perché ormai diventa sempre più importante cercare di centrare il risultato».

La partita del “PalaSojourner”, arbitrata dalla terna Gagliardi, Martellosio, Calella, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.