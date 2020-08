Articolo »

08 agosto 2020

08 agosto 2020 Vercelli

Emergenza Nuovo focolare di Covid-19 a Vercelli. Colpiti soggetti giovani e in prevalenza asintomatici

di m.r.

Nuovo focolaio Covid in Piemonte, a Vercelli, a pochi chilometri dal Monferrato. Nella giornata di ieri, Asl di Vercelli, Comune e Prefettura hanno comunicato che "nell’ultima settimana è stato riscontrato nell’area urbana di Vercelli un incremento di casi positivi al Covid19". Si tratta di soggetti giovani e in prevalenza asintomatici e sono stati già presi in carico dal Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell’Asl vercellese.