30 aprile 2022

30 aprile 2022 Casale Monferrato

Basket Serie A2 L’Unieuro Forlì sorprende la JBM al "PalaEnergica" vincendo in rimonta 78-79 Top scorer Fabio Valentini, autore di 14 punti. Rientro in doppia cifra per Okeke, che dopo il lungo infortunio segna 14 punti e cattura 10 rimbalzi

di s.g.

Con la certezza dei playoff, Forlì e JBM giocano per guadagnarsi la miglior posizione in griglia e per trovare quegli automatismi che, nella fase ad eliminazione, saranno essenziali. La Novipiù scende in campo con il piglio giusto, trovando con Martinoni e Sarto ottime conclusioni nel primo tempo. L’Unieuro alterna momenti di grande lucidità offensiva a tratti in cui è irriconoscibile; ne approfitta la Novipiù, che conduce con tranquillità all’intervallo lungo. I ragazzi di coach Valentini non percepiscono i segnali di grande coesione lanciati da Forlì nel terzo quarto e si fanno sorprendere dalle triple di Bolpin e dalle giocate di Bruttini nell’ultimo quarto. Andati sotto anche di 8 punti, la JBM prova ad organizzare un assalto finale, rimontando fino a poter tentare la tripla della vittoria con Sarto, tiro che il canestro del “PalaEnergica Paolo Ferraris” non accoglie. Termina nelle grida di Forlì, che vince un match che sembrava già assegnato alla Novipiù.

In casa rossoblù è ancora infortunato Luca Valentini, mentre Okeke si presenta al riscaldamento prepartita con la canotta da gara. Per l’ultimo match della fase a gironi coach Valentini schiera sul parquet Fabio Valentini, Sarto, Williams, Hill-Mais e Martinoni. Il match inizia con una tripla magistrale di Sarto; nei primi minuti la JBM cerca di dialogare in attacco, trovando punti con Martinoni sotto canestro o dalla lunga distanza. Bruttini riduce il gap al 4’ fissando il punteggio sul 12-9. Forlì in attacco cerca sempre di forzare i cambi dei rossoblù, sfruttando i movimenti del suo jolly Lucas. Entrano Okeke e Ghirlanda, propiziando la tripla di Sarto del 18-11 al 7’, canestro che convince coach Dell’Agnello a fermare il match. Con in campo Giachetti, Bruttini e Formenti il bagaglio di esperienza sul parquet è decisamente a massimi livelli. La tripla di Leggio sulla sirena chiude la prima frazione sul 26-15. Si riprende con l’Unieuro che, dopo aver sfruttato la sua grande mobilità per mettere in difficoltà la difesa rossoblù, non trova più il giusto timing nei movimenti offensivi, bloccandosi. Si accendono Rush e Giachetti, entrambi a segno da tre, mentre il tabellone segna 31-21. Si iscrive a referto anche l’ex Natali, ragazzo che al “PalaEnergica Paolo Ferraris” ha lasciato un grande ricordo. Coach Valentini richiama i suoi sul 39-27 per i dovuti aggiustamenti tattici. Momento di grande confusione per la JBM, che rivive l’incubo delle continue palle perse; Forlì sfrutta il momento per comodi canestri in contropiede. Okeke, dopo la gita in lunetta, è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra nello score personale. Il primo tempo termina sul 48-35.

Di Rush i primi punti del secondo tempo, dopo un inizio segnato da belle azioni della squadra ospite non coronate dal canestro. Duello ad alta intensità tra Pullazzi e Hill-Mais, mentre Bruttini continua a trovare inaspettati spazi nella difesa JBM. Forlì con pazienza ricuce il gap. Sul +6 (56-50) coach Valentini chiama il timeout; la panchina dell’Unieuro è tutta ad applaudire il parziale dei suoi, carichi a mille. Williams prova ad invertire l’inerzia del momento, con Forlì che si è inerpicata fino al -3, con Bolpin e Bruttini che continuano a costruire ottime azioni che non sempre vengono premiate con i punti. Con la bellissima stoppata di Okeke si chiude il terzo periodo; 63-54 il punteggio sul tabellone. L’Unieuro continua a crederci, difendendo con grande intensità fisica fin dalla rimessa. Bruttini riporta gli ospiti sul -3 (63-60 al 32’), Jacopo Giachetti trova la zampata del pareggio segnando da tre. Adesso il match ha tutta un’altra intensità; coach Dell’Agnello vuole organizzare al meglio gli ultimi minuti, disegnando gli schemi nel timeout. Rientra sul parquet Hill-Mais, rilevando Leggio. Ottimo momento di Ghirlanda, che stoppa Gancetti sul tentativo da tre. Lucas da dietro l’arco porta avanti per la prima volta Forlì (67-68) mentre Fabio Valentini commette il suo quarto fallo personale. Bolpin trova due triple consecutive che portano Forlì sul +5, parziale arrotondato da Pullazzi per il 69-77, punteggio sul quale la panchina rossoblù ferma le ostilità. Benvenuti si immola su Hill-Mais, commettendo il suo quinto fallo personale e dovendo da regolamento lasciare il campo. La bomba di Formenti, completamente oscurato da Forlì, riporta la JBM sul -1 (76-77 al 38’) infiammando i tifosi presenti. Fabio Valentini completa la rimonta, riportando avanti la Novipiù. Lucas in completo isolamento segna il 78-79. Giachetti tocca la palla a Formenti a 12’’ dalla sirena, azione importantissima nell’economia del match. Hill-Mais recupera una palla importantissima, ma nello sviluppo dell’azione Sarto sbaglia la tripla della vittoria, con il pallone che si inerpica sulla struttura impedendo alla Novipiù di lottare a rimbalzo. Con un secondo solo dalla sirena e due falli da commettere per mandare in lunetta Forlì la JBM deve arrendersi. Termina 78-79.

Quattro i giocatori in maglia rossoblù che chiudono il match in doppia cifra. Hill-Mais fa registrare 11 punti, Williams chiude il match con 10 punti. Fabio Valentini è il top scorer del match, con 14 punti mentre termina il match del rientro in doppia cifra Okeke (13 punti e rimbalzi). La JBM ha una percentuale realizzativa del 45% dei tiri tentati, con 10/22 nel tiro dalla luna distanza, mentre Forlì chiude il match con il 41% dei tiri tentati andati a segno. All’intervallo lungo la JBM conduceva con una percentuale di tiri realizzati del 55% (9/14 da tre), mentre Forlì si fermava al 38%. La Novipiù domina la sfida a rimbalzo (49-31) e conduce di poco nel conteggio degli assist, chiuso 19-17. Statistica chiave per spiegare la vittoria dell’Unieuro è il conteggio delle palle perse, con la JBM che fa segnare ben 21 possessi che non si sono conclusi con un tentativo di tiro.

NOVIPIU’ JB MONFERRATO - UNIEURO FORLI’ 78-79 (26-15; 48-35; 63-54)