15 aprile 2023

15 aprile 2023 Casale Monferrato

Basket Serie B Per la Junior la vittoria è d’obbligo contro il fanalino Langhe Roero

Time-out per coach Cristelli (foto Pino Avonto)

di Paolo Zavattaro

Nel turno pre-pasquale la Junior Casale ha confermato di essere la “bestia nera” della Gema Montecatini aggiudicandosi meritatamente il confronto del “PalaEnergica” dopo l’affermazione ottenuta in Toscana. Con la gagliarda prestazione contro i termali la squadra di coach Davide Cristelli ha interrotto la striscia di sei sconfitte consecutive, ma mercoledì sera è stata raggiunta a quota 18 punti dal College Borgomanero che nel recupero ha fermato a sorpresa la “corazzata” Vigevano. A quattro giornate dalla fine della regular season la situazione della JC resta complicata dal momento che, dopo il confronto esterno di sabato 15 aprile con il fanalino di coda Langhe Roero, il calendario riserva tre impegni sulla carta alquanto difficili contro Vigevano e Legnano in casa intervallati dalla trasferta di Montecatini contro la Fabo Herons, tutte squadre che stazionano ai piani alti della classifica. L’obiettivo dei rossoblu è quello di cercare in ogni modo di arrivare quintultimi, perché le ultime quattro scenderanno direttamente in Serie C. Impresa non facile, perché Raiteri e compagni hanno perso il doppio scontro diretto con Borgomanero e con Oleggio, che precede i casalesi di due soli punti. Per cercare di raddrizzare in extremis la stagione, la Junior dovrà quindi cercare di conquistare punti pesanti contro le “big” lottando fino all’ultimo senza fare sconti. Sarà durissima, ma i rossoblu hanno le qualità per farcela, come hanno dimostrato nel match con la Gema, avversaria tosta con un roster di qualità nel quale spiccano i “veterani” Infante e Laganà. Con rotazioni ridotte per le assenze di Saladini e Jovanovic, la JC è sempre rimasta dentro la partita trascinata da De Ros (20 punti) e da un Riva devastante (24 punti e 13 rimbalzi).

Sabato 15 aprile alle ore 18,30 i rossoblu giocheranno sul campo del Langhe Roero di coach Jacomuzzi e degli ex juniorini Alessandro Sirchia e Aaron Lomele, squadra giovanissima che ha due soli punti in classifica. Per i rossoblu non ci può essere un risultato diverso dalla vittoria, ma è ovvio che dovranno prestare la massima attenzione a una partita che nasconde comunque più di un'insidia. Torna a disposizione di coach Cristelli il play-maker Manuel Saladini, mentre potrebbe essere convocato anche Igor Jovanovic che ha ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio alla caviglia.