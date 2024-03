Articolo »

09 marzo 2024

09 marzo 2024 Casale Monferrato

Podismo Edoardo Mazzucco trionfa ad Arenzano nella "RenTen"

Mazzucco, al centro, tra Cangiano e Ghebrehanna terzo classificato

di Alfredo Colella

La “RenTen", coi suoi 10 km. interamente pianeggianti distribuiti lungo il lungomare che collega Arenzano e Cogoleto, è una manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale FIDAL e valida per il GP Liguria Running 2024. Giunta alla terza edizione, domenica 3 marzo ha visto ai nastri di partenza circa 200 atleti sfidare anche il meteo avverso. Pioggia e vento non hanno comunque offuscato lo spettacolo offerto dai corridori in gara, che hanno battagliato fin dalle battute iniziali.

Il casalese Edoardo Mazzucco è partito subito forte, portandosi in testa al gruppo e guadagnando metri sugli avversari fino al giro di boa dei 5 km, quando è stato raggiunto dal ligure Carlo Cangiano (campione europeo Master in carica di mezza maratona). I due hanno proseguito insieme fino all’ultimo chilometro, quando Mazzucco ha preso il sopravvento e ha chiuso la prova in 33 minuti e 15 secondi, precedendo Cangiano di una decina di secondi. Terzo a quasi 3 minuti un altro dei favoriti della vigilia, Savio Ghebrehanna.

«E’ stata una gara particolare per le condizioni meteo – racconta Edoardo Mazzucco - La pioggia caduta e le onde provocate dal mare molto mosso hanno costantemente bagnato il fondo stradale del lungomare, rendendolo viscido. Quando Cangiano mi ha raggiunto, ho cercato di ripararmi dal forte vento correndo a tratti dietro di lui finché, al cartello dell’ultimo chilometro, ho provato un allungo e sono riuscito a staccarlo».

Mazzucco, triatleta in forza al Valdigne Triathlon che nelle gare podistiche corre con i colori dell’Atletica Santhià, ha così inaugurato il suo 2024 agonistico con una bella vittoria.