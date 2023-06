Articolo »

05 giugno 2023

05 giugno 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Adesso si può dire: “Not Today”. La Novipiù si salva vincendo gara-4 86-70 al “PalaEnergica Paolo Ferraris” e si conquista il diritto di disputare la serie A2 2023-24 In una serata che ha visto imporsi con merito l’intero collettivo rossoblù il titolo di top scorer se lo aggiudica Quinn Ellis, autore di 20 punti. MVP della partita è capitan Martinoni, che chiude la serata con 18 punti, 9 rimbalzi e +26 di valutazione

di Stefano Garione

Quando capitan Martinoni urlava “Not Today - Non Oggi!”, nel pieno del girone Nero sembrava un miraggio giocarsi la salvezza al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Quando Musso si è alzato da tre contro la Stella Azzurra, con tutti i rossoblù che non potevano far altro che sperare dal divano che il tiro fosse fuori tempo, sembrava un miraggio giocarsi la salvezza avanti 2-1 nella serie. Ma tutto è diventato improvvisamente reale: la Novipiù si affaccia al match padrona del suo destino e solo una vittoria la separa dalla salvezza. La cronaca dal campo dice che il primo tempo è caratterizzato da un estremo nervosismo della squadra di coach Rajola. Disperdendo energie nervose in proteste e giocate estemporanee, Chieti non entra mai realmente in partita. L’espulsione di Roderick per un gesto inqualificabile a metà campo segna il primo tempo, terminato con un saldo vantaggio dei rossoblù (+17 per il 39-22). Il secondo tempo si gioca sulla falsariga dei primi due quarti. La Novipiù gioca con il ritmo del match, affondando i colpi più pesanti nei momenti migliori degli ospiti. Finisce 86-70, fra gli abbracci e i cori del pubblico del PalaEnergica che festeggia la permanenza della squadra del presidente Zerbinati nella seconda serie nazionale.

Per gara-4 coach Comazzi sceglie nel quintetto iniziale Ellis, Sarto, Justice, Carver e Martinoni. Il “PalaEenrgica” è una bolgia alla palla a due. Il primo canestro del match porta la firma di Bartoli, in transizione, a cui risponde Justice dalla lunetta. La Novipiù non ha le percentuali di realizzazione di sabato e nei primi minuti presta il fianco al gioco “di rimessa” della Caffè Mokambo. Ellis si sblocca schiacciando a due mani al ferro, Bartoli è l’uomo più pericoloso in maglia bianca. Al minuto 8 entra in campo Spizzichini, assente dal primo capitolo della serie. Tanta difficoltà a trovare il canestro in un match molto intenso e fisico. Problemi di falli ai lunghi di Chieti: Ancellotti e Thioune sono entrambi a quota 2 dopo soli 9’ di gioco. Si va al primo mini-intervallo sul 15-9. La tripla di Leggio, che interrompe un buon momento della Caffè Mokambo, manda letteralmente su tutte le furie coach Rajola, che ferma il match sul 18-11. Tantissimo nervosismo mostrato dalla Caffè Mokambo, in campo e in panchina. Ad Ancellotti risponde Martinoni, nell’ennesimo capitolo della bellissima sfida ad alta quota fra i due centri. Roderick, nervosissimo, colpisce Sarto al volto: davvero qualcosa che non si vorrebbe mai vedere sul campo. Inevitabile l’espulsione per il numero 34 di Chieti ed il capannello a metà campo con Jackson che prova a tranquillizzare i compagni. La Caffè Mokambo sembra sbandare: all’intervallo il punteggio segna 39-22.

Si riparte con la tripla di Martinoni, ennesimo macigno sul morale degli ospiti che proprio non trovano la via del canestro. Fallo tecnico a coach Rajola e, a distanza di un minuto, fallo tecnico a Bartoli, entrambi per proteste, mentre Ellis e Sarto spiccano con giocate preziosissime di pura energia. Martinoni viene sfidato al tiro dalla lunga distanza, che puntualmente mette a segno. Ellis scherza con la difesa di coach Rajola, raggiungendo la doppia cifra personale al 27’ (58-36 il punteggio). Se Chieti tenta di bombardare da tre, in difesa concede facili penetrazioni per vie centrali: ad approfittarne sono Valentini e Justice. Il terzo quarto si chiude sul 64-43. Serpilli deve lasciare il campo dopo aver commesso il quinto fallo personale (minuto 32). La tripla del +23 di Formenti (74-51) convince Rajola a fermare ancora il match e la Novipiù a rallentare i ritmi all’inverosimile. Mastellari è l’ultimo ad arrendersi degli ospiti e trova 9 punti consecutivi. Ellis accende il palazzetto schiacciando dopo aver seminato sul primo passo il proprio marcatore: sugli spalti si rivedono i palloncini con la scritta A2 mentre si alzano spontanei i cori per i rossoblù. Entrano Mele e Ghirlanda. Solo abbracci nel minuto finale: la Novipiù si salva vincendo gara-4 86-70.

Sono tre i giocatori rossoblù che terminano il match in doppia cifra, in una serata dalla distribuzione delle realizzazioni estremamente omogenea. Justice chiude a quota 18 punti, dopo aver raggiunto la doppia cifra con i soli tiri dalla lunetta. Martinoni, vero leader della squadra, termina gara-4 con 18 punti e 9 rimbalzi per un +26 di valutazione. Top scorer Ellis, una saetta nella difesa di Chieti, autore di 20 punti. All’intervallo percentuali di trasformazione dei tiri bassissime per entrambe le squadre: la Novipiù si ferma al 36% con 3/10 da tre, Chieti non supera il 25%, un canestro ogni quattro tentativi. A fine partita le percentuali migliorano, con i rossoblù che sfiorano il 40% (9/27 da tre) e la Caffè Mokambo che risale fino al 36%. La Novipiù vince con distacco la sfida a rimbalzo (49-36)

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - CAFFE’ MOKAMBO CHIETI 86-70 (15-9; 39-22; 64-43)