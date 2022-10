Documento »

20 ottobre 2022

In Valle d'Aosta Arriva Speed Opening Zermatt - Cervinia della Coppa del Mondo di sci Sono tanti i monferrini appassionati di questo sport che seguiranno gli eventi

Sono tanti i monferrini appassionati di sci. E quest'anno possono seguirlo direttamente ad un'ora dal proprio territorio. Stiamo parlando dello Speed Opening Zermatt - Cervinia della Coppa del Mondo di sci alpino «quattro gare - spiegano gli organizzatori - spalmate sull'ultimo fine settimana di ottobre (le due maschili) e sul primo di novembre (quelle femminili)». In allegato a questa pagina c'è l'intero programma della manifestazione.

Per dieci giorni, da venerdì 28 a domenica 6 novembre, Cervinia «sarà, insieme alla gemella svizzera Zermatt, l'ombelico del mondo della velocità sugli sci da discesa e il menù preparato dagli organizzatori è ricco e variegato. Al di là delle gare, infatti, ci sarà spazio per approfondimenti sulla stretta attualità agonistica, focus su attività che hanno reso il Breuil famoso in tutto il mondo (l’alpinismo e il Chilometro Lanciato), intrattenimento per i bimbi, spettacoli musicali e di cabaret».

Cervinia, come sempre, «è la stazione che dà il via all’annata valdostana dello sci alpino. Dai primi giorni di ottobre si è tornati a poter sciare sul ghiacciaio di Plateau Rosa in attesa di poter aprire la parte italiana del Cervino Ski Paradise, che complessivamente propone ben 360 chilometri di piste».

La fine del 2022 inoltre «porterà un bellissimo regalo agli appassionati, che potranno contare sulla nuovissima seggiovia Gran Sometta, realizzata per sostituire l’omonimo skilift, in passato punto critico per il passaggio dal versante di Valtournenche a quello del Breuil. A Cervinia verrà inaugurata la pista numero 34, realizzata per collegare Cielo Alto alla partenza degli impianti di Bardoney e al campo scuola di Cretaz il nuovo tapis roulant coperto che promette di semplificare ulteriormente la giornata di bimbi e principianti».

Cervinia, però, «non è l’unico comprensorio transfrontaliero che la nostra regione propone. L’Espace San Bernardo, con i suoi 152 km di piste tra La Thuile e La Rosière, in Francia è una soluzione adatta a soddisfare davvero tutti i gusti, da chi vuole provare l’ebbrezza di sciare sulla mitica pista 3 - Franco Berthod ai bimbi e ai principianti, senza dimenticare gli amanti del freeride».

Monterosa Ski, invece, «permette di sconfinare in Piemonte, grazie al collegamento che unisce Ayas, Gressoney e Alagna e propone 100 chilometri di piste che si snodano in tre suggestive vallate alpine».

Restando totalmente in Valle, invece, a Courmayeur, «la perla più “glamour” delle Alpi Occidentali, regala un’atmosfera autentica e tradizionale, dove sciare con la meravigliosa sensazione di accarezzare il Monte Bianco, al confine con le Alpi francesi e Chamonix. Pila è un piccolo-grande gioiello dalle grandi potenzialità, capace di regalare divertimento tanto ai neofiti quanto agli sciatori più esigenti».

La più piccola regione d’Italia «è anche la meta ideale per famiglie con bambini: numerose sono, infatti, le piccole stazioni, dove vengono proposti tracciati per lo sci alpino che soddisfano gli adulti ma anche facili pendii per i bambini e proposte di soggiorno particolarmente adatte alle famiglie».