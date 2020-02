Filmato »

22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Casale Monferrato

Leardi VIDEO - Il Leardi inaugura il nuovo laboratorio di Scienza Applicate

Il nuovo laboratorio, finanziato con i Fondi Europei Pon, è dotato di strumenti tecnologici e informatici avanzati, per un rinnovato studio e approfondimento della fisica, della chimica e delle scienze naturali

di Chiara Cane

Al taglio del nastro, accanto al Dirigente Scolastico Nicoletta Berrone, l’assessore Vito De Luca, l filosofo Luciano Valle e l’architetto Luca Gualco, le proff Daniela Novella e Maria e Maria Cristina Portinaro con Marcello Gilardenghi.

Ad arricchire la mattinata, le lezioni in ambito scientifico-ambientale di Valle e Gualco, rivolte agli studenti delle classi 1aA CAT e 2aA AFM e 4aA Grafica e Comunicazione. Di ambiente per la didattica alternativa e inclusiva ne ha parlato il Dirigente Berrone, spiegando come, nella nuova Aula, si potranno raggiungere gli obiettivi curricolari, lavorando per gruppi omogenei a seconda delle diverse competenze e preparazione di base. “Sono emozionato” ha sottolineato De Luca, “non capita tutti i giorni di poter inaugurare nuovi spazi didattici e neppure di riuscire a reperire i fondi necessari per investire sull’istruzione”.