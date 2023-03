Filmato »

25 marzo 2023

25 marzo 2023 Casale Monferrato

Sabato e domenica al Liceo Palli di Casale Da Galileo fino al Bosone: la festa della scienza L'iniziativa scolastica alla nona edizione

di Chiara Cane

Una settimana di grande lavoro e di importanti soddisfazioni per i ragazzi del Liceo Scientifico Palli, impegnati nell’organizzazione e presentazione della IX edizione della Festa della Scienza dal titolo “Ritorno al futuro della scienza”, in programma sabato 25, e domenica 26 marzo. Un appuntamento molto atteso da tutte le scuole del territorio, tanto che il Palli ha già raccolto numerose prenotazioni di visita da parte delle Primarie e Secondarie di I Grado, per un totale di oltre 1200 alunni.

Il viaggio nel mondo della scienza ha come filo conduttore lo sviluppo storico delle teorie da Galileo al Bosone di Higgs e, nel fi n settimana, sarà aperto anche alla cittadinanza in orario: 14,30-17.

All’inaugurazione di martedì scorso, ha partecipato il sindaco Federico Riboldi, poi, intrattenutosi per più di un’ora per la visita degli stand, complimentandosi con i ragazzi e facendosi contagiare dalla loro passione per la scienza.

Verrà dato ampio spazio al profondo legame fra matematica e musica, durante il concerto di musica classica a cura degli alunni della scuola e diretto dal giovane Jacopo Cavalotti (alunno della 5B al terzo anno di Conservatorio).

Illustre ospite in chiusura di manifestazione sarà il direttore generale Energy Evolution di Eni Giuseppe Ricci, originario di Pontestura ed ex alunno del liceo scientifico Palli. Ricci tornerà nella sua scuola con una conferenza dal titolo “Una transizione energetica giusta e sostenibile”, affrontando, così, un tema di strettissima attualità che aiuterà gli studenti del Palli a capire un po’ meglio la complessa realtà del nostro tempo.

Quasi tutti i liceali del Palli, a vario titolo e coordinati dai proff Roberto Corino, Roberta Ariotti, Valentina Fracasso e Paola Raselli, sono stati coinvolti nella realizzazione dell’evento, già dalla fase di ideazione degli esperimenti da proporre.

Così, l’ideatore della Festa, il prof Corino: «È per noi una grande soddisfazione essere diventati una scuola di riferimento per la divulgazione scientifica e l’avvicinamento al mondo della scienza per le giovani generazioni del territorio; questo è un momento importante per i nostri alunni, i quali hanno l’occasione di mettere a frutto e mostrare conoscenze e competenze acquisite negli anni di studio».